Biotonne im Kreis Leipzig: Wie soll Behälter gereinigt werden?

Landkreis Leipzig/Borna

Wie ist die Biotonne nach dem einjährigen Testlauf in Rötha bei den Verbrauchern angekommen? Dazu wurden alle Grundstückseigentümer der Kommune vom Unternehmen LQM Marktforschung Ende 2019 schriftlich befragt. Die Ergebnisse stellte die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) am Montagabend im Ausschuss für Umwelt und Kreisentwicklung vor.

Laut LQM hätten sich von 1800 Grundstückseigentümern in Rötha über 40 Prozent an der Befragung beteiligt. Dies sei ein sehr hoher Wert. Befragt wurden alle Eigentümer, unabhängig davon, ob sie die Biotonne im Rahmen des Modellversuchs ein Jahr kostenlos nutzten oder nicht. Der Anschlussgrad an die Biotonne lag in Rötha bei 51 Prozent.

Bäckertüten mit Fenster machen Probleme

Größere Probleme mit zu viel Fremdstoffen habe es nicht gegeben, erklärte Jens Adam, Kell-Geschäftsführer. „Lediglich Bäckertüten mit Kunststofffenstern bereiteten uns Sorgen. Und auch Asche landete fälscherweise in den Biotonnen.“ Sonst habe der Bioabfall aber der gewünschten Zusammensetzung entsprochen. „Von den Grundstückseigentümern, die die Tonnen nutzten, waren 46 Prozent mit dem Angebot zufrieden“, hieß es weiter.

Übersicht der Ausstellungsphasen der Biotonne im Landkreis Leipzig. Quelle: Kell

70 Prozent stellten die Tonne aller 14 Tage zur Abholung bereit. Unterm Strich hätten die Nutzer, so die Interpretation der LQM, wenig Verbesserungsbedarf gesehen. Was die Kell nicht erwähnt: Mieter blieben bei der Befragung außen vor.

Reinigung der Tonnen wird zur Gretchenfrage

Die Akzeptanz für die ab 2020 anstehende flächendeckende Einführung der Biotonne im Landkreis könnte vor allem von einer Frage abhängen, wie bei der anschließenden Diskussionsrunde mit Bürgern deutlich wurde. „Wie wollen Sie die Verschmutzung der Tonnen in den Griff bekommen“, fragte ein Bornaer. Vor Jahren habe sein Vermieter eine private Biotonne geordert. „Maden und Schmeißfliegen waren deren ständiger Begleiter“, kritisierte der Rentner. Wer bei der Sita eine private Biotonne nutze, habe die Reinigung im Preis mit drin, fügte ein anderer hinzu.

Leerung erfolgt aller zwei Wochen

Jens Meissner, ebenfalls Geschäftsführer der Kell, räumte ein, dass es zum Thema Tonnenreinigung eine Entscheidung geben müsse. „Wie diese ausfällt, kann ich Ihnen heute nicht sagen“, bat er um Verständnis. „Diese Frage wird auch der Landkreis beantworten müssen, nicht die Kell.“ Unbestritten sei, das Bioabfälle schnell zum Übel werden können, wenn die Tonnen verdrecken und anfangen zu riechen. „Um genau das zu verhindern, wird ein 14-tägiger Rhythmus angeboten, der in der Festgebühr enthalten ist“, so der Kell-Vertreter.

Kell-Geschäftsführer Jens Meissner wirbt dafür, dem neuen System eine Chance zu geben. Quelle: LVZ

Lesen Sie auch:

Das soll Geruchsbelästigungen im Sommer und ein Festfrieren im Winter vermeiden. Die Nutzer würden damit nicht verleitet, die Tonnen noch länger stehen zu lassen, um Geld zu sparen. Ansonsten riet Meissner dazu, Zeitungspapier auf den Boden der Tonne zu legen. Zusätzlich sollten feuchte Abfälle in Papier eingewickelt werden.

Kretschel : Reinigung würde weitere Kosten verursachen

Jürgen Kretschel, Bürgermeister von Parthenstein und Kreisrat der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV), lenkte den Blick aber auch auf die Kosten: „Wenn wir eine Tonnenreinigung anbieten, müssen dafür spezielle Fahrzeuge gekauft und sämtliche Mehrkosten auf die Gebührenzahler umgelegt werden, und zwar auch auf die, die eigentlich keine Reinigung der Tonne wollen.“

Jürgen Kretschel, Bürgermeister von Parthenstein, wendet ein: „Wenn wir eine Tonnenreinigung anbieten, müssen dafür spezielle Fahrzeuge gekauft und sämtliche Mehrkosten auf die Gebührenzahler umgelegt werden.“ Quelle: André Kempner

Gerade in ländlichen Regionen hätten Hauseigentümer signalisiert, die Behälter selbst auszuspritzen und sauberzuhalten. „Der Kreis aber“, so der UWV-Vertreter „muss eine Lösung für alle finden.“ Fachlich sei unbestritten, dass Biotonnen regelmäßig gesäubert werden müssten, räumte Meissner ein. „Die Frage ist, wer macht es?“ Hierzu müssten sich die Kreisräte noch eine Meinung bilden.

Von Simone Prenzel