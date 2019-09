Der Landkreis Leipzig führt 2020 die Biotonne ein. Der Abfallentsorger Kell schreibt derzeit 78.000 Grundstückseigentümer an, um den Bedarf zu ermitteln. Geplant ist die Aufstellung der 120-Liter-Behälter in drei Etappen. Welche Orte wann an der Reihe sind.