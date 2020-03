Birgit Kaden erobert Rathausspitze in Borsdorf

Borsdorf

Die Gemeinde Borsdorf bekommt eine Bürgermeisterin. CDU-Kandidatin Birgit Kaden holte bei der Wahl am Sonntag 88,31 Prozent der Stimmen und siegte so haushoch gegenüber ihres Mitbewerbers, dem unabhängigen Kandidaten Lukas Koschuchar, den sich nur 11,69 Prozent der Borsdorfer Wähler als neuen Mann im Rathaus vorstellen konnten.

Konkurrent bleibt im Wahlkampf ohne Profil

Das ist keine Überraschung. Koschuchar, Student, Jahrgang 1988, war vor der Wahl in keiner Weise in Erscheinung getreten, auch ein Programm blieb er schuldig. Kaden, 53 und von Beruf Sozialpädagogin, hingegen hatte auf mehreren Veranstaltungen intensiv für sich geworben.

Insgesamt kamen am Sonntag 42,09 Prozent der 6774 wahlberechtigten Bürger an die Urne. „Angesichts der Umstände mit Corona-Krise und nur zwei Kandidaten“ bezeichnete Wahlleiter Bernd Lemnitzer dies als eine „akzeptable Wahlbeteiligung“. Die Bürgermeisterwahl hatte unter Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. In den Wahllokalen stand Handdesinfektionslösung zur Verfügung, jeder Wähler erhielt seinen persönlichen Stift zum Ankreuzen.

Im Wahllokal im Bürgerhaus Zweenfurth begann unter Aufsicht von Constanze Ackermann (r.) pünktlich 18 Uhr die Stimmauszählung. Quelle: Ines Alekowa

Bürgermeister Martin gratuliert seiner Nachfolgerin

Birgit Kaden verfolgte die Auszählung der Stimmen zusammen mit ihrem Kompetenzteam im Ratssaal des Rathauses, wo Wahlleiter Lemnitzer gegen 18.50 Uhr vor rund 50 Besuchern das vorläufige Wahlergebnis bekannt gab. Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU) war der Erste, der gratulierte. „Ich freue mich sehr, dass Birgit Kaden gewählt ist. Sie wird eine gute Bürgermeisterin werden“, gab er sich überzeugt, goss aber zugleich etwas Wasser in den Wein: „Bis 7. Mai bin ich noch Bürgermeister.“ Dann verabschiedet sich Martin nach 21 Jahren im Amt in den Ruhestand.

Lukas Koschuchar erwies sich als fairer Verlierer. Kurz vor Ende der Stimmauszählung kam er für wenige Minuten in den Ratssaal und wünschte Kaden alles Gute für ihre künftige Arbeit.

Fairer Verlierer: Lukas Koschuchar gratuliert Birgit Kaden. Quelle: Ines Alekowa

Wahlparty wegen Coronavirus abgesagt

In einem ersten Statement bedankte sich Kaden bei den Wählern für ihr Vertrauen, bei den Helfern in den neun Wahl- und zwei Briefwahllokalen, bei ihrem Kompetenzteam sowie „allen, die mir Mut zugesprochen haben, mich der Herausforderung zu stellen“. Ein Dankeschön galt auch ihrem Team in der von ihr geleiteten Panitzscher Kita, „das mir während des Wahlkampfes den Rücken freigehalten hat“. Sie bedauerte, dass nicht so viele Borsdorfer von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, wie erhofft. „Aber letzten Endes ist wichtig, dass wir eine Wahl hatten.“

Und das war angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Krise nicht selbstverständlich. Auch Kaden hatte die im Falle ihres Sieges geplante Wahlparty im Rathaus vorsorglich abgesagt, lud nur zu einem Glas Sekt ein.

Süße Überraschung: Kadens Kompetenzteam hatte für die Wahlsiegerin eine Torte mit persönlicher Widmung anfertigen lassen. Quelle: Ines Alekowa

Von Ines Alekowa