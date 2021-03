Bitte melden: Grimma sucht ehrenamtliche Impflotsen

Grimma

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf im Grimmaer Impfzentrum zu ermöglichen, sucht die Stadt freiwillige Helfer. „Jeder, der uns als Impflotse helfen möchte, kann sich ab sofort melden“, so Grimmas OBM Matthias Berger. Damit könne in der Krise auch ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts gesetzt werden.

Impflotsen für Muldentalhalle können sich ab sofort melden

Unter der Telefonnummer 03437/701622 nimmt die Freiwilligenzentrale der Diakonie im Auftrag der Kommune Anrufe von Interessenten entgegen. „Wir möchten dem eigentlichen Impfzentrum in der Muldentalhalle eine Art Pufferzone vorschalten. Die älteren Leute sind aufgeregt und etwas unsicher, wenn sie zum Impftermin kommen. Noch vor der Halle möchten wir sie deshalb in einem Vorzelt in Empfang nehmen. Dafür brauchen wir jetzt Menschen, die diese Aufgabe ehrenamtlich übernehmen.“ Auch beim Besuch im Impfzentrum selbst sollen Impfhostessen besonders unterstützungsbedürftigen Senioren zur Seite stehen. „Wer niemanden im familiären oder Bekanntenkreis hat, der die Fahrt zum Impfzentrum übernimmt, kann im Einzelfall ebenfalls auf Hilfe zählen.“

Erste Ärzte haben Interesse bekundet

Inzwischen hätten sich auch die ersten Ärzte gemeldet, die das lang ersehnte Impfangebot in Grimma unterstützen wollen, berichtete Berger am Montag. „Diese leiten wir gern an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen weiter, die für die Akquise des ärztlichen Personals zuständig ist.“

Grimmaer Senioren werden über Impf-Termin informiert

Noch ist es nicht so weit, dass sich ein Termin im Impfstützpunkt buchen lässt. Berger geht davon aus, dass diese Voreinstellung zu gegebener Zeit im sächsischen Impfportal veranlasst wird. „Wir werden dann als erstes die Senioren anmelden, die sich an unserer Impf-Hotline Rat und Hilfe gesucht haben.“ Das seien bisher schon 560 Grimmaer, die über 80 Jahre alt sind und Unterstützungsbedarf signalisiert haben. „Die Betroffenen werden von uns natürlich umgehend auf direktem Weg informiert, wenn ein Impftermin für sie feststeht“, versprach Berger. Seine dringende Empfehlung: „Bis Termine in Grimma gebucht werden können, sollte allerdings jeder, der in einem anderen sächsischen Impftermin eher zum Zuge bekommt, diesen auch nutzen.“

Verkehrslösungen in Vorbereitung

Um einen reibungslosen Start des Impfzentrums zu ermöglichen, wurden am Montag weitere Weichen gestellt. „Wir werden rund um die Muldentalhalle auch die Verkehrsführung entsprechend ändern“, kündigt der Stadtchef an und bittet die Anlieger schon jetzt um Verständnis. So würden sich Parkverbote und Einbahnstraßenregelungen nötig machen, um den Ablauf störungsfrei zu gestalten.

Von Simone Prenzel