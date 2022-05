Wurzen

Nach langen Monaten ohne sein Publikum bringt der Opernsänger Björn Casapietra nun erstmals eine Fortsetzung der schönsten Himmelslieder auf seiner aktuellen „Halleluja“-Tour am 8. Mai ab 17 Uhr im Wurzener Dom St. Marien zu Gehör. Seit Jahren überzeugt der Tenor nicht nur mit seiner musikalischen Darbietung. Vielmehr spannt Casapietra mit seiner gefühlvollen Stimme und seinem speziellen und augenzwinkernden Humor, einen eindrucksvollen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik. Für die LVZ gab Björn Casapietra im Vorfeld seines Auftrittes ein Kurzinterview.

Was kann ihr Publikum in Wurzen erwarten?

Wir leben in schwierigen Zeiten. Erst zwei Jahre Pandemie, nun dieser brutale russische Angriffskrieg. Musik hat jetzt die Aufgabe Hoffnung zu schenken, Kraft und Zuversicht. Musik muss uns das Gefühl geben, dass alles gut werden wird. Denn am Ende wird alles gut werden. Welche Lieder könnten dafür besser geeignet sein, als zum Beispiel das „Ave Maria“ von Franz Schubert oder das „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Auf seiner aktuellen "Halleluja"-Tour gastiert Opernsänger Björn Casapietra am 8. Mai in Wurzen. Quelle: privat

Sie waren bereits einmal in Wurzen zu Gast?

Ja, das ist gar nicht so lange her. Und es war ein wunderschönes Konzert. Ich habe es in warmer und zärtlicher Erinnerung. Ein offenes, herzliches Publikum. Ich freue mich, die Wurzener wieder zu sehen. Aber diesmal ist es ein wenig anders. Die Tatsache, dass mitten in Europa ein Krieg herrscht nimmt mich sehr mit. Am ersten Tag des Krieges habe ich meine Wohnung der Ukraine-Hilfe zur Verfügung gestellt. Und habe dann eine Mutter mit zwei Kindern aufgenommen. Inzwischen haben wir es geschafft, im Süden Berlins eine Wohnung für diese Familie zu finden. Außerdem habe ich ein wunderschönes, sehr berühmtes ukrainisches Volkslied in mein Programm aufgenommen. Als Zeichen der Solidarität mit den mutigen Menschen in der Ukraine.

Nach zwei Jahren Pandemie freuen Sie sich sicher, wieder auftreten zu können?

Ich fühle mich im Moment wie ein Stier, der vor einem roten Tuch steht. Ich will singen, als ginge es um mein Leben. Ich habe meinen Beruf, das Musizieren so vermisst. Endlich wieder frei Musik machen. Wir sind jetzt seit April unterwegs, und es sind ganz wunderbare Konzerte. Keines endet ohne Standing Ovations. Ich sage das nicht, um anzugeben, sondern weil ich stolz darauf bin. Und ich möchte in Wurzen ein Konzert singen, dass keiner mehr vergisst. Die Himmelslieder vereinen den Gedanken, dass sich Menschen in Sorge, in Angst oder Not an den Himmel wenden. Ganz egal ob das Brahms „Guten Abend, gut’ Nacht“, Händels „Tochter Zion“ oder John Lennons „Imagine“ ist. Meine Musik soll Hoffnung machen. Und die wunderbare Akustik im Wurzener Dom wird ihr Übriges tun.

Kartenvorverkauf: Tourist-Information Wurzen, Telefon: 03425/85 60-400

Von Kai-Uwe Brandt