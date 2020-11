Bläserphilharmonie probt Weihnachtskonzerte

Bad Lausick

Die November-Konzerte sind abgesagt. Der Probenbetrieb aber läuft unter Einhaltung des Hygienekonzeptes laut Plan. Eingespielt wird auch eine CD, deren Produktion im Frühjahr Corona-bedingt hatte verschoben werden müssen. Die Sächsische Bläserphilharmonie ist aufgrund der Beschränkungen zwar nicht sicht- und hörbar. Doch die Musikerinnen und Musiker hoffen sehr, im Dezember wieder vor ihr Publikum treten zu können - mit ihrem Weihnachtskonzert „Niemals war die Nacht so klar“.

Hartig : Weihnachtskonzerte sind Herzenssache

„Wir tun alles dafür, dass wir in der Weihnachtszeit zu erleben sind. Diese Konzerte gehören zu den emotionalsten, gerade in dieser komplizierten Zeit“, sagt Falk Hartig, seit Oktober Geschäftsführer des in Bad Lausick beheimateten Trägers von Sächsischer Bläserphilharmonie und Deutscher Bläserakademie. Mit dem Publikum in einen Dialog zu treten, sei mehr als die Erfüllung des Kulturauftrages, der dem vom Kulturraum Leipziger Raum geförderten Ensemble obliege: „Es ist für uns eine Herzenssache.“ Die umso näher gehe, als die Pandemie für alle Kulturschaffenden eine Belastung darstelle, für die freischaffenden Künstler einschneidender noch als für die Orchestermusiker.

Claudia Scheibe (48), Solo-Flötistin Als das Holzbläser-Quintett nach der Corona-Zwangspause im Frühjahr zu allerersten Probe zusammen kam, spürte Claudia Scheibe plötzlich überdeutlich, was ihr über Wochen gefehlt hatte: „Das gemeinsame Musizieren, das nicht vergleichbar ist mit all der Vorbereitung, die jeder zu Hause treibt. Was im Zusammenspiel passiert, ist kaum zu beschreiben. Es entsteht immer neu, in jedem Konzert. Das ist das Schöne an unserem Beruf.“ Scheibe verhehlt nicht, dass sie in diesem Augenblick Tränen spürte. Hoch emotionale Momente habe sie ebenso erlebt, als im Oktober – unter Auflagen zwar, mit weniger Menschen im Saal – die neue Anrechtssaison in Bad Lausick startete: „Das hat mich richtig glücklich gemacht. Ein bisschen Aufregung war dabei, dieses Kribbeln wie in den ersten Jahren.“ Dass es den angestellten Musikerinnen und Musikern der Sächsischen Bläserphilharmonie deutlich besser geht als selbstständigen Musikern, denen die Erwerbs- und Lebensgrundlage förmlich wegbrach, ist Claudia Scheibe bewusst. „Ich hoffe, dass nach dem Abebben der Corona-Krise die Vielfalt der Kultur, für die Sachsen und Deutschland steht, noch lebendig ist.“ Die Zeit bis dahin sollte man mit Umsicht und Rücksicht versuchen zu überstehen. Es gelte, neue Wege zu finden, neue Energien zu entwickeln. Die 48-Jährige spricht da für ihre ganze musikalische Familie: Ihr Mann ist Musiker im selben Ensemble. Die beiden Kinder machen ebenso Musik. Das verbindende Motto: „Versuchen, das Beste aus der Situation machen.“

Anders als im Frühjahr, als der Probenbetrieb für Wochen unterbrochen werden musste, läuft er im November weiter. Im Probensaal am Rand des Kurparks wird dreimal in einer Stunde die Luft komplett getauscht. Auf Abstände wird geachtet, Maske ist Pflicht, wenn man sich im Haus bewegt.

CD-Aufnahmen und Leseproben

„Das Gesundheitsamt hat uns bescheinigt, dass wir mit dem Pandemie-Geschehen verantwortungsbewusst umgehen“, sagt Hartig, der für die längere Zeit erkrankte Gabriele Hegner gewonnen wurde und der entgegen seiner Intentionen nicht nur ein Kultur-, sondern zugleich ein Krisenmanager sein muss. „Dass die Arbeit im Hintergrund weitergeht, ist wichtig für die Motivation unserer Musikerinnen und Musiker. Wir treffen uns auch zu Leseproben, um neue Stücke zu erarbeiten. Die Zeit wird effektiv genutzt“, sagt der 40-Jährige, zuletzt Kulturamtsleiter in Markkleeberg, seit einem Dutzend Jahren aber schon leitend in diesem Bereich unter anderem in Waldheim und im Saalekreis.

Falk Meier (51), Solo-Bassposaunist Wie wertvoll Kultur sei, das begreife er gerade in dieser Ausnahme-Situation, sagt Falk Meier. Und vielen im Freundes- und Bekanntenkreis gehe es ähnlich: Der Besuch von Kino, Ausstellungen, Konzerten, Lesungen fehle. „Die große Frage ist: Was kommt danach? Teilt die Politik diese Wertschätzung in derselben Weise, wenn das Geld knapper wird? Die Erfahrung zeigt, dass bei der Kultur leichter der Rotstift angesetzt wird als an anderer Stelle“, sagt er. Dieses Schwert schwebe über allen, die hier ihr Auskommen suchten. Eingedenk der weitaus problematischeren Situation in der freien Szene: „Das sind schon persönliche Ängste.“ Die allerdings nicht zu Entmutigung führen dürften. Meier sieht seine Kolleginnen und Kollegen als motiviert, als eingespielt, eine beinahe verschworene Truppe. Wenn der Probenbetrieb – wie im Frühjahr – unterbrochen werde, stelle das an jeden Einzelnen hohe Anforderungen an Disziplin und Entschlossenheit. „Das Gemeinschaftsgefühl kehrt, wenn man wieder auf der Bühne steht, schnell zurück. Doch noch entscheidender ist, die hohe Qualität zu halten.“ Gut sei es, ein aufgeschlossenes Publikum hinter sich zu wissen: „Dem möchten wir etwas Besonderes geben. Es legt Wert auf einen persönlichen Akzent - und wir tun das auch.“ Dass das Interesse an den Konzerten nachlasse, stehe nicht zu befürchten. Bis auf Weiteres sei eher wohl das Gegenteil der Fall: „Unsere Konzerte sind keine Massenveranstaltungen. Wir setzen auf das kleine Feine, und das kommt an.“

Zur Sächsischen Bläserphilharmonie hat er, selbst über Jahre in einem Chor aktiv, guten Kontakt: „Die zweite Aufführung des 'Supervulkans' für Kinder und Familien fand in Markkleeberg statt.“

Dirigenten-Werkstätten sind verschoben

Unter das Corona-Verdikt fallen im November das Konzert am Buß- und Bettag in Wurzen, das Oschatzer Weihnachtskonzert am ersten Advent sowie mehrere Konzerte in Alten- und Pflegeheimen sowie in Schulen. Unterbrochen wurde auch die Akademie-Arbeit: Zwei Dirigenten-Werkstätten mit Musikhochschulen wurden auf 2021 verlegt. Alle Hoffnungen liegen jetzt auf den Weihnachtskonzert-Terminen – unter anderem am 5. Dezember in Trebsen, am 6. Dezember für die Trebsener in Bad Lausick (mit Bus-Shuttle), am 11., 12. und 13. Dezember in Bad Lausick selbst und am 20. Dezember in Bad Düben.

Jubiläumsfest wird 2021 nachgeholt

Das Jubiläum „70 Jahre Rundfunk-Blasorchester Leipzig“, Keimzelle der Sächsischen Bläserphilharmonie, konnte 2020 nicht begangen werden. Feiern will man nun 2021, im Monat des Bad Lausicker Kur-Jubiläums im Juni. Dann gibt es auch einen weiteren trifftigen Grund: Die Deutsche Bläserakademie existiert seit einem Jahrzehnt. Das Jubiläumskonzert am 18. Juni findet in der Arena in Neukieritzsch statt. In Bad Lausick gibt es am Festwochenende 19./20. Juni unter anderem einen Tag der offenen Tür mit Einblicken in die musikpädagogische Arbeit der Deutschen Bläserakademie. Eine Ausstellung erzählt die Geschichte des Rundfunk-Blasorchesters Leipzig zur Sächsischen Bläserphilharmonie.

Musikfreunde, die die Jubiläumsvorbereitungen unterstützen möchten, können per E-Mail Kontakt aufnehmen: jubilaeum@saechische-blaeserphilharmonie.de

Ekkehard Schulreich