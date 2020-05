Bläserphilharmonie startet Open-Air-Tournee durchs Muldental

Trebsen/Naunhof

Die Sächsische Bläserphilharmonie hat in Trebsen eine feste Bühne. Denn der in Bad Lausick ansässige Klangkörper ist regelmäßig in der Kulturstätte der Muldestadt zu Gast. In der Senioren- und Pflegeeinrichtung „Mühlteichblick“ machen die reichlich 30 Musiker des regionalen Orchesters indes eher selten Station. Am Dienstag taten es drei von ihnen, um den Senioren und Seniorinnen in schwierigen Corona-Zeiten ein Ständchen zu bringen.

Musiker geben 60 Konzerte in 30 Kommunen

„Wir haben das Projekt im April in Bad Lausick gestartet und es, als wir die große Resonanz gespürt haben, auf den gesamten die Landkreise Leipzig und Nordsachsen ausgeweitet“, berichtet Orchestermanagerin Barbara Venetikidou, die mit ihren drei Musikern zuvor in den beiden Altenpflegeheim „Charlotte Winkler” in Naunhof und „ Claudine Thévenet"“ in Seelingstädt gastierte und später nach Colditz und Zschadraß aufbrechen wollte. „Wir werden bis Mitte Juli rund 60 Konzerte dieser Art in 30 Kommunen geben“, kündigt Barbara Venetikidou an.

Willkommene Abwechslung in Altenheimen

Im Trebsener „Mühlteichblick“ sorgte das Trio in jedem Fall für eine willkommene Abwechslung im Corona-bedingt stark eingeschränkten Alltag der betagten bis hoch betagten Bewohner. „Bei uns gilt nach wie vor ein Besuchsverbot, die Angehörigen können mit unseren Senioren nach wie vor nur über den Zaun oder am Fenster Kontakt aufnehmen“, berichtet die Leiterin Soziale Dienste, Gabriele Brachmann.

Umso größer war die Freude auch bei Rosi Wächter von der Trebsener Stadtverwaltung, dass der Bad Lausicker Klangkörper auch ihre Kommune für seine Konzerttour ausgewählt hatte. „Die Bewohner sind derzeit über jede Abwechslung dankbar.“ Und für die Bläserphilharmonie-Musiker hat die Konzert-Reihe den positiven Nebeneffekt, nicht aus der Übung zu kommen und gleichzeitig, wie Orchestermanagerin Venetikidou betont, Solidarität mit den Schwächsten der Gesellschaft zu demonstrieren.

Von Roger Dietze