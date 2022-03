Bleibt Home-Office als Arbeitsmodell? Das sagen sechs Akteure aus dem Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Die Stadtverwaltung Grimma arbeitet derzeit an einer Dienstvereinbarung zum Homeoffice, was übersetzt Heimbüro heißt. „Die mobile Arbeitszeit kann in Absprache mit dem Amtsleiter flexibel gewählt werden“, sagt Pressesprecher Sebastian Bachran. Das sei auch stundenweises möglich. „Die Empfehlung lautet ein Tag in der Woche.“

Rund 100 Beschäftigte in sieben Häusern gehören zur Grimmaer Kernverwaltung. Fünfzig von ihnen könnten zeitweise zu Hause arbeiten und erhalten dafür mobile Technik. Angenommen werde das unterschiedlich: Es gebe Leute, die es grundsätzlich ablehnen – nach dem Motto: „Wenn ich zu Hause bin, ist alles privat.“ Andere wiederum begrüßen dies sehr und sitzen auch gern mal in der Jogginghose am Dienstcomputer.

Nachfrage hat sich verstärkt

„Die Nachfrage nach Homeoffice hat sich in den letzten beiden Jahren verstärkt, dennoch ist die deutliche Mehrheit der Mitarbeiter für ein Wechselmodell zwischen Präsenz und Homeoffice, um die sozialen Kontakte im beruflichen Umfeld bewahren zu können“, so der Sprecher.

Sebastian Bachran von der Stadtverwaltung Grimma: „Die mobile Arbeitszeit kann in Absprache mit dem Amtsleiter flexibel gewählt werden.“ Quelle: privat

Das gilt auch für ihn selbst: „Oft brauche ich schnell den direkten Kontakt. Da ist es viel effektiver im Büro zu sein.“ Wenn er jedoch zum Beispiel eine Broschüre erarbeitet, biete sich ein Tag Arbeit von zu Hause mit mehr Ruhe an, „ich kann mich besser konzentrieren und werde schneller fertig“.

Schon seit 2010 ein Thema

In der Arbeitsagentur Oschatz, zu der die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören, war mobiles Arbeiten schon vor Covid-19 ein Thema. Seit 2010 wurde dies den rund 150 Beschäftigten angeboten, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können, was auch die Pflege älterer Angehöriger betrifft. „Zunächst wurde es nur punktuell wahrgenommen, später Stück für Stück mehr und 2020 hatten wir schon einen größeren Umfang erreicht“, sagt Pressesprecher Volkmar Beier.

Sechs Homeoffice-Typen Diese sechs „Homeoffice Typen“ haben das Marktforschungsinstitut IFAK und das Mitarbeiterbefragungsunternehmen Priotas in einer Studie mit 1000 Beschäftigten identifiziert. 1. Die Homeoffice-Ablehner: Etwa jeder und jede Fünfte ist generell unzufrieden mit der Arbeit im Homeoffice und bewertet alle Aspekte schlechter als im Büro. Diese Gruppe ist tendenziell eher männlich und – etwas überraschend – eher jung. 2. Die zufriedenen Homeoffice-Individualisten: Eigentlich ist das Homeoffice schon gut, nur die Kommunikation und Teambindung fehlen, meint ein Zehntel der Befragten, häufiger Frauen und etwas ältere Personen. 3. Die Homeoffice-Fans: Das sind etwa 30 Prozent der Befragten, meist etwas älter und sie leben tendenziell in Zweipersonenhaushalten. 4. Die familiär Beanspruchten: Wenig überraschend ist es vor allem ein Teil der Unter-40-Jährigen, die rund 15 Prozent aller Befragten umfasst. Sie werden von Familienmitgliedern abgelenkt und können selten in Ruhe arbeiten. 5. Die Ausstattungslosen: Etwa ein Zehntel der Befragten hat zu Hause keinen richtigen Arbeitsort, auch die entsprechenden Arbeitsmittel fehlen. 6. Die Teamvermisser: Sie haben zwar technisch die nötigte Ausstattung, ihnen fehlt aber das Soziale und der persönliche Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Quelle: personalwirtschaft.de

Damit war die Behörde zu Beginn der Pandemie flexibler als andere Institutionen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren bereits mit mobilen Geräten ausgestattet und konnten mit einem speziellen Zugang, was den Datenschutz betrifft, auch von zu Hause arbeiten.

Für bestimmte Arbeitsprozesse optimal

„Wie intensiv Homeoffice in Zukunft genutzt wird, muss man sehen“, meint der Sprecher, ist sich aber sicher, dass dies nach der Pandemie weiterhin eine Rolle spielen wird. Für ihn persönlich war und ist dies niemals zu 100 Prozent umsetzbar, doch bei bestimmten Arbeitsprozessen nutzt er es gern. Wenn er zum Beispiel nach einem Außentermin 18 Uhr noch etwas dienstlich erledigen muss, fährt er nicht zurück ins Büro, sondern managt das mobil.

Volkmar Beier: Schon seit 2010 wird mobiles Arbeiten von der Arbeitsagentur angeboten. Quelle: LVZ

„Vor der Pandemie war dies außer bei unseren Außendienstmitarbeitern gar kein Thema“, sagt Madeleine Liebetrau von der Lotter Metall GmbH + Ko KG aus Borna. Das Unternehmen für Haustechnik- und Stahlgroßhandel mit 16 Standorten hat viele seiner 300 Beschäftigten während der Pandemiezeit ins Homeoffice geschickt. Bei einigen soll das so bleiben.

Zu Hause schneller und effektiver arbeiten

Sie weiß von Kolleginnen, die ganz klar sagen, dass sie zu Hause mit mehr Ruhe schneller und effektiver arbeiten. Der Betrieb wolle das unterstützen. Die Regelung könne unkompliziert mit dem jeweiligen Abteilungsleiter abgesprochen werden.

Mobiles Arbeiten gilt auch für Branchen, wo es auf den ersten Blick nicht vermutet wird, zum Beispiel im Chemiewerk in Böhlen. Etwa ein Drittel der 600 Jobs sind ganz oder teilweise für Homeoffice geeignet, sagt Sandra Brückner, Pressesprecherin der Dow Olefinverbund GmbH. Dies wurde während der Corona-Zeit intensiv genutzt.

Dow will Präsenz und virtuelles Arbeiten verbinden

„Viele Beschäftigte schätzen die Flexibilität, fühlen sich produktiver und schätzen die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, meint die Sprecherin. Andererseits würde häufig der persönliche Kontakt und die klare räumliche Trennung von Arbeitsplatz und privatem Bereich fehlen. „Die Aufgabe für uns als Arbeitgeber ist es nun, diese zwei Welten aus Präsenz und virtuellem Arbeiten für die Zukunft bestmöglich zu verbinden.“

Es sei das „Wunschmodell der Zukunft“ geworden und das Unternehmen möchte dies an all seinen Standorten anbieten – allein in Mitteldeutschland hat Dow 1500 Beschäftigte. „Dabei setzen wir auf Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen Beschäftigtem und Führungskraft, statt auf starre Vorgaben oder Regeln“, so Brückner.

Dr. Roland Bantle vom Sana Klinikum Leipziger Land: Wichtig ist „die absolute Sicherstellung der Erreichbarkeit und Arbeitsfähigkeit.“ Quelle: Andre Kempner

Auch in der Bornaer Sana Klinik bleibt mobiles Arbeiten ein Thema. Trotz Lockerungen sei die Pandemie mit aktuell hoher Inzidenz nicht vorbei. Heimarbeit im Verwaltungsbereich solle deshalb fortgeführt werden und sei für die Arbeitsfähigkeit der jeweiligen Abteilung sinnvoll, sagt Geschäftsführer Dr. Roland Bantle. Wichtig sei dabei „die absolute Sicherstellung der Erreichbarkeit und Arbeitsfähigkeit“. Generell würden flexible Arbeitszeitmodelle für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stehen. „Als familienfreundlicher Arbeitgeber kommen wir diesem Bedürfnis nach.“

Skepsis und Vorurteile abgebaut

Wege sparen – das ist für Sylvia K. Will ein großer Vorteil beim Homeoffice. Sie leitet die drei Familienberatungsstellen des Wegweiser-Vereins in Böhlen. Häufig suchen dort getrennte Paare mit Kindern Unterstützung.

Sylvia K. Will vom Wegweiser-Verein: „Die Pandemie hat unsere Einstellung zum Homeoffice gravierend verändert.“ Quelle: privat

„Die Pandemie hat unsere Einstellung zum Homeoffice gravierend verändert“, meint die Psychologin. Skepsis und Vorurteile wurden abgebaut. Obwohl das persönliche Gespräch in Präsenz auch weiterhin in den Beratungsstellen den absoluten Vorrang haben wird, werde die Kommunikation per Video stärker genutzt.

Hunderte Kilometer weniger fahren

Zum Beispiel, wenn ein Elternteil 400 Kilometer entfernt wohnt. Vor der Pandemie kam der Vater oder die Mutter zum Gespräch nach Böhlen oder Markkleeberg, heute funktioniert das per Video. „Es ist sinnvoll, uns das als Option bereitzuhalten“, meint die Chefin von zwölf Beschäftigten. Es gibt jetzt auch eine Trennungssprechstunde online.

Sie selbst nutzt Homeoffice vor allem für Netzwerk-Arbeit und Vereinsorganisation. Früher fuhr sie Hunderte Kilometer, heute erledigt sie zahlreiche Meetings am heimischen PC. Persönlich Menschen zu treffen, sei für sie ganz wichtig, aber Homeoffice als Möglichkeit sei eine echte Bereicherung.

Von Claudia Carell