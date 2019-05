Bornas/Grimma

Am Kaufland am Wilhelmschacht in Borna gibt es eine. Und an der Kreuzung Leipziger Straße/ Colditzer Straße in Grimma. Es geht um akustische Ampeln, Verkehrsleiteinrichtungen der besonderen Art, von denen speziell Blinde oder Sehschwache wesentlich profitieren. Im Rest des Landkreises fehlen sie allerdings, wie Frank Brümmel, der Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Landkreis Leipzig sagt.

Manko am Bornaer Busplatz

Das gilt auch für ein so genanntes Blindenleitsystem. Das gibt es etwa auf dem Hauptbahnhof in Leipzig, wo sich Menschen mit Sehbehinderung mit dem Blindenstock an einer Steinleiste orientieren können. „Das ist ein großes Manko am Bornaer Busplatz“, so Brümmel weiter. Dabei hatten Vertreter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes bereits bei einem früheren Rundgang durch die Stadt Problemstellen benannt. Allerdings weiß Frank Weigang, als Bornaer Regionalverantwortlicher des Kreisverbandes zuständig für 24 der etwa 80 Verbandsmitglieder im Landkreis, dass es auch darum geht, divergierende Interessen unter einen Hut zu bringen.

Bordsteinkanten als Problem

Konkret beim Problem mit den Bordsteinkanten. Die sollten aus Sicht von Rollstuhlfahrern möglichst flach oder gar nicht vorhanden sein. Für Menschen mit Sehbehinderung sind sie hingegen als Orientierung unverzichtbar. Immerhin könnte es so etwas wie eine Kompromissmöglichkeit geben. Frank Brümmel: „Wir brauchen mindestens eine Höhe von drei Zentimetern“, damit der Weiße Langstock, wie der Blindenstock offiziell heißt, auch an einer Bordsteinkante anschlägt. Drei Zentimeter – das wäre wohl eine Höhe, mit der Rollstuhlfahrer ebenso zurechtkommen könnten wie Leute, die einen Kinderwagen zu schieben haben.

Selbständig das Leben meistern

Kreischef Brümmel betont, dass es auch für Blinde und Sehbehinderte wesentlich ist, so weit es geht, selbstständig das Leben zu meistern. Was auch für die Bewegung auf der Straße gilt. Und das wirft die Frage auf, wie andere mit Blinden und Sehbehinderten umgehen sollten. Rücksichtsvoll natürlich, so Frank Brümmel weiter. Und im Zweifel fragen, ob sie helfen können.

Von Nikos Natsidis