Böhlen: Chefdirigent van Steijn setzt auf gute Musik und Schülerkonzerte

Andere Kinder hatten auf ihren Schultaschen die Namen ihrer Lieblingsband stehen. AC/DC etwa. Auch in den Niederlanden war und ist das so. Robbert van Steijn hatte ein Tasche, auf der „Beethoven“ stand. Der Klassiker unter den Komponisten schlechthin. Das brachte dem Mann vom Jahrgang 1964 den Respekt seiner Klassenkameraden ein. Und damit war klar, dass sein Lebensweg vorgezeichnet war. Jetzt ist er der neue Chefdirigent des Leipziger Symphonieorchesters (LSO).

„Gute Musik“

Mit seinem Amtsantritt zu Spielzeitbeginn ist ein zweijähriges Interim nach dem vorzeitigen Absprung des Franzosen Nicolas Krüger nach nicht einmal einem Jahr an der Spitze des Orchesters beendet worden. Mit van Steijn ist es breit aufgestellt, wenn es um das Stichwort „gute Musik“ geht. Die besteht für ihn aus Klängen, „bei denen man denkt, dass es gar nicht anders sein kann“. Also Musik, bei der auch nicht die kleinste Harmonie verhandelbar ist.

Operetten und Spätromantik

Das findet sich in verschiedenen Genres, die zum LSO-Repertoire gehören. In Operetten, aber selbstverständlich auch in der Klassik und der Spätromantik. Sowie in Musicals. Für van Steijn ganz besonders in den Werken von Alexander Skrjabin, dem russischen Komponisten, der für seine speziellen Klangfarben berühmt ist.

Spannender Haydn

Und bei Richard Wagner. Immerhin war Robbert van Steijn bei der Einstudierung des „Tristan“ in Bayreuth Assistent. Beethoven ist ihm lieber als Mozart, wenngleich der niederländische Dirigent das Salzburger Wunderkind natürlich überhaupt nicht infrage stellt, weil es von niemandem infrage gestellt werden kann. „Aber manchmal finde ich Haydn etwas spannender.“ Weil der einen ganz besonderen Humor hatte und immer wieder für Überraschungen gut ist.

Als Vierjähriger im Konzert

Van Steijn stammt aus einer Musikerfamilie. Der Großvater war Organist, sein Vater war Schlagzeuger bei der Radio-Philharmonie in Hilversum, dem Sitz diverser niederländischer Rundfunk- und Fernsehstationen. Schon als Vier-, Fünfjähriger war er regelmäßig bei den sogenannten Kaffeehauskonzerten in Hilversum mit dabei. Später lernte Robbert van Steijn Blockflöte, Cello und Klavier. Das Piano ist immer sein Hauptinstrument geblieben.

Erster Kapellmeister in Halle

Carl Millöckers „Bettelstudent“ war das erste professionelle Konzert, bei dem er auf dem Pult stand – in Utrecht. Von 2012 bis 2016 war van Steijn Erster Kapellmeister der Staatskapelle Halle und Kapellmeister der Oper Halle. Als er Ende Mai in diesem Jahr erfuhr, dass die Wahl des LSO bei der Suche nach einem neuen künstlerischen Leiter auf ihn gefallen war, stand das Programm der neuen Anrechtsspielzeit bereits fest.

Musik erklären

Für die kommenden Jahre hat der Holländer aber eine Menge Ideen. Als „einzigartige Konzerte“ beschreibt er die und meint damit Veranstaltungen, in denen er als Moderator eine Einführung in die Musik gibt. Heißt: „Ich erkläre die Musik“, und das Orchester spielt Teile oder auch Motive davon. Auf diese Weise erschließe sich eine Komposition auf eine völlig neue Weise. Nach der Pause folgt dann das vollständige Werk. „In Holland gibt es so etwas schon.“

Schülerkonzerte in Halle

Und auch in Sachsen-Anhalt sei diese Art von Konzert zumindest Kindern und Jugendlichen nicht unbekannt. Van Steijn hatte in seiner Hallenser Zeit diverse Schülerkonzerte so gestaltet.

Schätze heben

Der Dirigent möchte auch Werke unbekannterer Komponisten auf den Programmzettel setzen. Etwa die E-Dur-Sinfonie von Josef Suk. Es ist die erste Sinfonie des Schwiegersohns von Antonin Dvorak. „Ich möchte Schätze heben“, sagt van Steijn. Dazu gehört auch zeitgenössische Musik. „Seit dem 20. Jahrhundert spielen wir Komponisten, die schon tot sind.“

Werke niederländischer Komponisten spielen

Dass zu den Schätzen ebenfalls Werke niederländischer Komponisten gehören, liegt nahe. Etwa von Johannes Verhulst. Der Freund von Felix Mendelssohn-Bartholdy gilt als einer der bedeutendsten niederländischen Tonschöpfer.

Auftakt und nächste Veranstaltungen

Robbert van Steijns Auftakt als Generalmusikdirektor beim Leipziger Symphonieorchester musste verschoben werden. Das geplante Sommerkonzert im Freibad Böhlen von Ende August wurde corona-bedingt erst am 10. Oktober im Kulturhaus nachgeholt. Die nächsten Auftritte des Chefdirigenten mit dem LSO gibt es bei den Operettenkonzerten am 23. Oktober in Wurzen („Dunkelrote Rosen“) sowie am 21. November in Schkeuditz.

Von Nikos Natsidis