Parthenstein/Großsteinberg

Weitaus größer als bisher bekannt war vor Jahrmillionen die Vulkantätigkeit im heutigen Muldental. Diese Erkenntnis erschließt sich aus einer Bohrung der Basalt-Actien-Gesellschaft im Großsteinberger Tagebau. Von einer Sensation spricht die Fachwelt.

„Wir drangen bis in eine Tiefe von 650 Metern vor“, erklärt Rosa Bögle von der Basalt AG. Niemand anderes zuvor sei in der Umgebung so weit nach unten gelangt. Das Entscheidende dabei: Es wurde immer noch nicht der Boden der Quarzporphyr-Schicht erreicht, die sich durch die Vulkantätigkeit gebildet hat.

Supervulkanismus vor 290 Millionen Jahren

Vor 290 Millionen Jahren spielte sich nach heutigem Wissen auf einer Fläche von 2000 Quadratkilometern Gigantisches ab. „Ein Supervulkanismus, der zu den größten jemals auf der Erde existierenden gehörte und dem Vergleich mit Yellowstone in den USA standhält, spuckte unter anderem gewaltige Glutaschewolken aus“, schildert der promovierte Geologe Frank W. Junge.

Eruptionen bei Rochlitz und rund um Wurzen

Zunächst kam es zu einer überdimensionalen Eruption in der Rochlitzer Gegend. Die dortige Magmakammer leerte sich, worauf ihr Boden absank. Das dadurch entstandene Becken füllte sich mit den pyroklastischen Ablagerungen aus der Glutaschewolke, dem Rochlitzer Porphyr. Rund vier bis fünf Millionen Jahre später geschah ähnliches rund um Wurzen, erklärt Christoph Breitkreuz, Professor für Geologie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Von dort stammt der Quarzporphyr.

Zwei Porphyr-Arten am Schnittpunkt in Großsteinberg

„Großsteinberg befindet sich zentral dazwischen, und zwar am Südrand der Wurzen-Caldera“, verdeutlicht Junge. „Diesem Umstand verdanken wir, dass im Untergrund Rochlitzer Porphyr liegt. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass diese Schicht etwa 400 Meter stark ist.“ Erst über ihr habe sich der Quarzporphyr der Wurzen-Caldera abgesetzt. Bislang sei davon ausgegangen worden, dass beide Arten zusammen 1000 Meter ergeben. Wenn nun aber bei 650 Metern mit dem Quarzporphyr noch nicht mal Schluss ist, wird wohl noch tiefer als in einem Kilometer Porphyr zu finden sein.

Der Beweis: In den Bohrkernen ist ausschließlich Quarzporphyr zu finden, was auf eine einzige große Eruption schließen lässt. Quelle: Basalt AG

In Wurzen ein gigantischer Ausbruch

Zwei Punkte hält Breitkreuz für die Grundlagenforschung von enormer Bedeutung. „Die Wurzen-Eruption war angesichts der Masse an Quarzporphyr deutlich größer als wir dachten. Und es muss sich wie im Fall von Rochlitz um einen einzigen Ausbruch gehandelt haben.“ In den Großsteinberger Bohrkernen befand sich ausnahmslos Quarzporphyr. Frank W. Junge war bis dato von mehreren Eruptionen hintereinander ausgegangen, was dazu geführt hätte, dass sich zwischendurch Tuffe und andere Materialien ablagern. Das allerdings ist nicht der Fall. Beide Wissenschaftler nehmen das Wort „Sensation“ in den Mund.

Bohrstopp aus finanziellen Gründen

„Am liebsten würde ich 100 Meter weiter bohren“, meint Junge und merkt mit einem Lächeln an: „Doch dafür habe ich nicht das Geld.“ Auch für die Basalt AG spielten finanzielle Überlegungen eine Rolle. „Bei 650 Metern hörte für uns einfach die Wirtschaftlichkeit auf“, erklärt Rosa Bögle.

Von Frank Pfeifer