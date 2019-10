Bootslager für Wurzener Ruderer rückt näher

Bennewitz

Die Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb feierte im August ihr 130-jähriges Bestehen. Jetzt reichte der Bennewitzer Gemeinderat das Geburtstagsgeschenk nach, indem er die geplante Erweiterung des Bootslagers am Muldeufer in Schmölen wieder ein Stück in Richtung Ziellinie schob. Er hatte bereits im Dezember 2018 für den Bebauungsplanentwurf grünes Lichtgegeben, jetzt wog er die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Einwände und Hinweise ab.

Zur Galerie So sieht es derzeit auf dem Gelände der Wurzener Ruderer aus.

Erstmals diskutiert worden war die Idee, das Bootslager zu erweitern, allerdings bereits 2017. Am Tisch: die Stadt Wurzen als Bauherr, der Verein und die Gemeinde Bennewitz, die den B-Plan aufstellt, weil sich das Bootslager auf ihrem Territorium befindet. Der Vorgang füllt inzwischen Ordner. Da das Vorhaben sensible Bereiche berührt – Überschwemmungs-, Landschafts- und Vogelschutzgebiet –, mussten im Vorfeld Stellungnahmen, unter anderem vom Landesumweltamt sowie von der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz, eingeholt sowie ein Umweltbericht und die Verträglichkeitsprüfung beigefügt werden.

Einzelne Genehmigungen stehen noch aus

Auch jetzt ist das Vorhaben noch nicht in eine Satzung gegossen. Die, obwohl sonst mit der Abwägung gebündelt, steht erst am 6. November auf der Tagesordnung. Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) erklärte die Verzögerung mit zwei Anträgen, die die Stadt Wurzen für das Bauprojekt noch ans Landratsamt stellen müsse. Der eine betrifft die Regel, wonach an Gewässern im Abstand bis zu 50 Metern von der Uferlinie nicht gebaut werden darf, der andere das Fällen von Bäumen. Deren Genehmigung sieht Laqua jedoch unkritisch. Denn für eine abweichende Genehmigung seien alle Bedingungen erfüllt, stellt das Planungsbüro Knoblich fest. So ändere sich der Hochwasserabfluss durch das neue Bootslager nicht, da sich das Gelände hinter der Einmündung der Schmölener Lache befindet und die Halbinsel zwischen Mulde und Lache die Strömung führt. Und der Neuversiegelung von 450 Quadratmetern stehen schon jetzt 550 Quadratmeter durch den 2015 erfolgten Abriss alter Vereinsgebäude auf Wurzener Seite gegenüber.

Schmölener Anlage besser vor Hochwasser geschützt

Vereinsvorsitzende Simone Dögnitz sieht dem nahen Etappenziel mit Spannung entgegen. „Denn wir platzen aus allen Nähten.“ Der Verein zählt immerhin 120 Mitglieder, ein Drittel betreibt erfolgreich Leistungssport, mit Philipp Wende hat er sogar einen Olympiasieger hervorgebracht. Nachdem 2013 die zweite große Flut erneut die Vereinsanlagen an beiden Muldeufern, in Dehnitz und Schmölen, ramponiert hatte, hatte der Verein die Boote allein in Schmölen untergebracht. Das Areal ist erst ab Hochwasserwarnstufe IV betroffen – bei Gefahr bleibt so Zeit zur Evakuierung. Die Wurzener Seite war bereits bei Stufe I nicht mehr erreichbar. Insgesamt rund 60 Boote plus Ausleger, Riemen, Schutzhüllen sind auf vier Gebäude verteilt. Die Kinder-Einer liegen auf Rollwagen, und Simone Dögnitz hofft bei jedem Rangieren, dass die teuren Boote keine Kratzer bekommen.

Neues Lager ist 280 Quadratmeter groß

Auf dem 9300-Quadratmeter-Areal, seit 100 Jahren für Training und Wettkämpfe genutzt, stehen aktuell das Vereinshaus von 1975 mit Übernachtungsmöglichkeiten, Küche und Sanitäranlagen und ein Bootshaus. Von den Nebengebäuden sollen zwei kleinere abgerissen und an deren Stelle das neue, 280 Quadratmeter große Bootslager errichtet werden. Den Entwurf hat Dögnitz schon in der Schublade. Allerdings rechnet sie damit, dass sich der Verein mindestens noch eine weitere Saison mit den bisherigen Bedingungen arrangieren muss, denn Baugenehmigung, Finanzierungsplan inclusive das Anzapfen von Fördertöpfen, Ausschreibung der Bauleistung und der Bau selbst würden noch einmal viel Zeit beanspruchen. „Aber wenn die Halle dann steht, gebe ich eine Riesenparty“, verspricht sie.

Von Ines Alekowa