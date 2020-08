Borsdorf/ Panitzsch

In einem alten Kellergewölbe in der Sommerfelderstraße in Borsdorf wurde am Donnerstag eine Handgranate gefunden. Ein Hinweisgeber setzte die Polizei nach deren Angaben gegen 11 Uhr in Kenntnis.

Die Granate war bei Beräumungsarbeiten unter einer Bühne entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte sie sicher und entsorgte sie fachgerecht.

Von lvz