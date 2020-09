Borsdorf: Jugendliche rauben 12-Jährigen aus

Borsdorf

Am Sonnabend haben zwei Jugendliche in Borsdorf ein Kind ausgeraubt. Laut Polizeiangaben fuhren sie gegen 18.05 Uhr auf einem Fahrrad an dem 12-Jährigen vorbei, der ebenfalls auf einem Rad saß. Plötzlich stieg einer der Unbekannten ab, griff in den Lenker des Jungen und forderte ihn auf, abzusteigen. Als der das verweigerte, schubste der Angreifer ihn vom Rad und stahl den Drahtesel. Dann flüchtete er mit seinem Kumpanen in Richtung Panitzsch. Der 12-Jährige wurde nicht verletzt, die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Raub und sucht nach Zeugen. Einer der Jugendlichen soll etwa 1,65 Meter groß sein, Sommersprossen im Gesicht und blonde mittellange Haare haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein rotes T-Shirt. Die zweite Person soll braunes Haar haben und ein schwarzes Shirt getragen haben. Beide Täter sollen etwa 14 bis 15 Jahre alt sein.

Von lvz