Borsdorf

Als der weiße Schnee in Borsdorf wegtaute, trat ein schmutziges Problem zutage: Müll und Hundekot. Es ist so massiv, dass Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) das Thema am Mittwoch in der ersten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr ansprach. „Es ist ein Riesenärgernis, zumal wir extra Hundetoiletten aufgestellt haben.“

Die Tüten, die die Gemeinde in diesen kostenlos zur Verfügung stellt, würden auch gezogen. „Aber dann werden die Tüten gefüllt in die Gegend geschmissen“, berichtet Kaden. Und zwar offenbar in hohem Bogen. „Der Bauhof hat auf der Trabrennbahn in Panitzsch sogar schon einen mit Kottüten ,geschmückten‘ Baum vorgefunden“, nennt sie ein besonders krasses Beispiel, und auch sie selbst habe vor Kurzem beim Schneiden der Hecke an ihrem Haus solche üblen Hinterlassenschaften gefunden. „Es ist einfach eklig!“

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dienstleistungsgedanke setzt sich durch

Das Problem sei ein ständiges und zunehmendes. Der Winter, der keine Straßenreinigung zuließ, habe es nur in konzentrierter Form vor Augen geführt. „Das Bewusstsein, seinen Müll selber und ordnungsgemäß zu entsorgen, ist offenbar dahin“, stellt Kaden fest und macht das auch an trotz Annahmestellen illegal entsorgter Gartenabfälle fest. „Statt dessen setzt sich der Dienstleistungsgedanke durch: Das sollen mal andere machen.“ Natürlich gebe es auch umweltbewusste Bürger. „Die nehmen sogar noch einen Sack von zu Hause zum Spazierengehen mit, um nebenbei den Müll anderer aufzusammeln“, weiß die Bürgermeisterin. Aber das sei eher die Ausnahme.

16 Hundetoiletten sind aktuell in Borsdorf (Mitte), Panitzsch (oben) und Zweenfurth (unten) aufgestellt (blau), zwei weitere, in der Dreiecksiedlung und in Panitzsch, sind noch geplant (gelb). Quelle: Gemeindeverwaltung Borsdorf

Netz an Hundetoiletten

Es sind vor allem Brachflächen, aber auch das Gewerbegebiet – hier insbesondere der Bereich hinter dem Rewe-Markt – und Parks, wo sich Müll und Kot häufen. Doch auch in den Wohngebieten sind Fußgänger vor Tretminen nicht gefeit. Dabei verfügt Borsdorf über ein regelrechtes Netz an Hundetoiletten, einen Service, um den andere Gemeinden und auch Hundehalter Borsdorf beneiden. „Wir haben insgesamt 16 Hundetoiletten aufgestellt“, berichtet Kaden über drei in Zweenfurth, acht in Borsdorf sowie fünf in Panitzsch. „Wir haben sogar noch aufgestockt, denn im vergangenen Jahr hat eine Firma eine für den Wiesenweg entlang der Parthe gespendet.“ Zwei weitere sind noch geplant – in der Dreiecksiedlung und in der Langen Straße in Panitzsch –, doch noch mehr werde die Gemeinde nicht aufstellen, stellt Kaden klar. „Denn das ändert offenbar nichts an der Problematik.“ Der Bauhof müsste nur weitere Hundetoiletten anfahren und leeren. „Das kostet Zeit und Geld.“

Sanktionen kaum durchsetzbar

Aktuell sei der Bauhof „sehr bemüht, Müll und Tretminen zu beseitigen, aber er kommt kaum hinterher“, sagte Kaden im Gemeinderat fast entschuldigend. Denn am Ende sei nun mal die Gemeinde für Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum verantwortlich. Entsprechend gingen im Rathaus auch schriftlich oder telefonisch Bürgerbeschwerden ein. „Natürlich würden wir solches Fehlverhalten gern sanktionieren“, sagt die Bürgermeisterin mit Blick auf die Umweltsünder. „Aber dafür müssten wir Streife gehen und kontrollieren, und dazu hat unser Ordnungsamt leider nicht die nötigen Kapazitäten.“

Mehr zum Thema:

Von Ines Alekowa