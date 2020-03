Borsdorf (Cunnersdorf)

Die Polizei Halle hat am frühen Donnerstagmorgen zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt, die zuvor im Kreis Leipzig auf Diebestour waren. Einen Tag zuvor drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Cunnersdorf ein und klauten einen Schlüsselbund, der noch in einer der Wohnungstüren steckte. An diesem Schlüsselbund befand sich unter anderem der Autoschlüssel eines grünen Skoda Rapid, Zeitwert zirka 8000 Euro. Die Einbrecher machten sich mit dem Auto schließlich aus dem Staub.

Polizeibeamten der Polizeiinspektion Halle gelang es im Anschluss, einen 29-jährigen und ein 17-jährigen Tatverdächtigen bei einem Kellereinbruch, auf frischer Tat, zu stellen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei einem der beiden Täter den gestohlenen Schlüsselbund. Der dazugehörige Pkw konnte kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt werden. Es handelte sich dabei um den in Cunnersdorf entwendeten Skoda Rapid. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Von lvz