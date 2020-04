Das Osterfest 2020 wird ein anderes sein als wir es kennen. Was auch eine Corona-Krise nicht verdrängen wird: Die ursprüngliche Osterbotschaft – Am Ende steht nicht Tod und Vernichtung, sondern das Leben. Pfarrer und Menschen in anderen Kirchenämtern aus dem Kirchenbezirk Leipziger Land tragen ihre ganz persönliche Osterbotschaft weiter. Hier: Thomas Enge aus Borsdorf