Borsdorf

Gemeinsam mit seinem Vater radelte Dienstagvormittag ein siebenjähriger Junge auf einem Radweg in Richtung Borsdorf. In Höhe einer Verkehrsinsel geriet das Kind unvermittelt durch eine Schlenkerbewegung vom Radweg auf die Straße. Dort touchierte der Junge ein gerade vorbeifahrendes Motorrad (Fahrer: 60).

Beide stürzten und verletzten sich leicht. Der Siebenjährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, während der Kradfahrer keiner Behandlung bedurfte. An der Yamaha und am Rad entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro.

Von LVZ/gap