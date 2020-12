Borsdorf ändert die Pläne für den Aldi-Neubau

Borsdorf

Der Bau des Aldi-Marktes an der Panitzscher Straße in Borsdorf nimmt eine weitere Hürde. Der Gemeinderat billigte in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, die diesmal wegen Corona-Quarantäne-Fällen an der Panitzscher Grundschule in der Zweifeldsporthalle stattfand, den Entwurf des Bebauungsplanes „Nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf – Einkaufsmarkt“. Dabei wurden viele Enwände berücksichtigt – unter anderem ein Schallschutz für die Anwohner und Kompensationen für die Bebauung von Ackerland. Die Pläne rund um das Vorhaben werden öffentlich ausgelegt. Der Zeitraum wird noch bekanntgegeben.

Vorentwurf lag bereits im August aus

Im Juni war nach heftiger Diskussion bereits ein Vorentwurf vom Gemeinderat mehrheitlich gebilligt worden. Im Rahmen des verwaltungstechnischen Prozederes waren beide Bauvorhaben – die Errichtung eines Einkaufsmarktes und angrenzend eines Wohngebietes – öffentlich gemacht worden. Über wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen werde in der jetzigen zweiten Auslegung informiert. Eine schriftliche Antwort auf die Einwände erfolge nicht, erklärte Bürgermeisterin Birgit Kaden ( CDU) nach Bürgeranfragen noch einmal das Prozedere. Der Gemeinderat hätte Proteste abgewogen und entschieden. Sie widersprach in diesem Zusammenhang auch noch einmal dem Vorwurf, die Gemeinde lasse sich auf einen Investor ein, der nur profitorientiert handele. „Wir reagieren auf Anfragen aller Investoren“, sagte sie.

Das ist die begehrte Ackerfläche an der Bundesstraße 6. Hier sollen Häuser und ein Aldi gebaut werden.. Quelle: privat

Gemeinderat setzt Reihe von Änderungen durch

In der aktuellen Entwurfsfassung kommt es zu einer ganzen Reihe von Änderungen. Diese wurden nach Intervention des Gemeinderates vorgenommen, erklärte Kaden. „Sie sehen also, dass der Investor auf unsere Forderungen eingegangen ist.“ Zunächst wurde das Planverfahren auf das Vorhaben zugeschnitten. Die Fläche ist jetzt kein Sondergebiet mehr, die Bebauung wird auf eine Einzelhandelsansiedlung zugeschnitten, so Kaden, „damit sichergestellt wird, dass die Verkaufsfläche unter 800 Quadratmeter bleibt“. Die überbaubare Grundstücksfläche wurde auf die konkret vorgesehene Bebauung verkleinert und Baugrenzen festgesetzt. Ebenso wurden die öffentlichen Verkehrsflächen konkretisiert und dabei unter anderem auch die Schleppkurven für die Lieferfahrzeuge berücksichtigt. Aufgenommen wurden zusätzliche Schallschutzmaßnahmen, die nun auch das angrenzend geplante Wohngebiet berücksichtigen. Und es wurde ein Entwässerungskonzept erstellt.

Ausgleichspflanzungen für Versiegelung

Des Weiteren wurde das Plangebiet um eine öffentliche Grünfläche ergänzt, auf der eine Ersatzpflanzung für drei Bäume festgesetzt wurde, die für den Straßenanschluss an der Panitzscher Straße gefällt werden müssen. Außerdem soll als ökologische Kompensation für die Versiegelung der jetzigen Ackerfläche nördlich von Panitzsch ein Feldweg wiederhergestellt und dabei auf einer Länge von 500 Metern beidseitig Baumreihen sowie Grünstreifen angelegt werden.

Und schließlich wurde zur Auswirkungsanalyse, die das Vorhaben nach raumordnerischen Zielen bewertet, eine Klarstellung erarbeitet. Da eine solche Analyse für Einzelhandelsvorhaben kleiner als 800 Quadratmeter eigentlich nicht notwendig ist, war es während der frühzeitigen Beteiligung bei einigen Trägern öffentlicher Belange zu Irritationen gekommen.

„Reserviert“-Schild für einen Sportplatz

Parallel zum B-Plan für den Einkaufsmarkt wird auch der Änderungsentwurf zum Flächennutzungsplan der Gemeinde ausgelegt. Die Änderung umfasst den Einkaufsmarkt, die geplante Wohnbebauung sowie den westlich davon vorgesehenen Sportplatz. Im aktuellen Plan sind diese Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Ob am Ende hier ein Sportplatz entsteht, müsse der Gemeinderat zu gegebener Zeit entscheiden, betonte Bauamtsleiter Marcus Planert. Mit dem „Reserviert“-Schild werde die Fläche nur für die gemeindliche Nutzung gesichert.

Von Ines Alekowa