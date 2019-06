Borsdorf

Wenn die Roten Bullen ein Heimspiel haben, geht im 15 Kilometer entfernten Borsdorf nichts mehr. Viele Fans stellen hier ihr Auto ab, steigen auf die Bahn um. Auch die täglichen Pendler – Borsdorf ist Knotenpunkt in Richtung Leipzig, Wurzen und Beucha – parken die Straßen in Bahnhofsnähe zu. Mit dem am 21. Juni beginnenden Ausbau der ehemaligen Güterladestraße inclusive Parkstellflächen will die Gemeindeverwaltung das Problem in den Griff bekommen und nimmt dafür ordentlich Geld in die Hand. „Es ist neben dem Bau von Zweifeldsporthalle und Markt sowie dem auf 2020 verschobenen Ausbau der Tauchaer Straße eines unserer größten Vorhaben in letzter Zeit“, sagt Bauamtsleiter Marcus Planert.

Borsdorf verhandelt mit der Bahn um Flächen

In der Schublade reifte das Projekt schon lange. „Spätestens als die Standortentscheidung für die Sporthalle fiel, war klar: Die Straße muss ausgebaut werden“, sagt Planert. Die Gemeinde hatte der Deutschen Bahn deshalb nicht nur das Hallengelände, sondern auch gleich die Straße abgekauft. Der Bauamtschef spricht von „langwierigen Verhandlungen“, die sich aktuell wiederholen, weil die Gemeinde auch Flächen rechts und links des Bahnhofes für Park & Ride erwerben möchte. Der Preis sei mit drei Euro pro Quadratmeter „vergleichsweise günstig“ gewesen. Aber die Gemeinde erhielt die Auflage, aus Sicherheitsgründen sofort einen Zaun entlang der Gleise zu errichten. „So lange die Bahn selbst Eigentümer war, hat sie das nicht interessiert“, sagt Planert. „Außerdem mussten wir für den Hallenbau alte Gebäude abreißen und mit Öl belasteten Boden auf einer Sonderdeponie entsorgen.“ Mit solchen Überraschungen rechnet Planert nicht mehr, dafür ist die Straße zwischen Steinweg und Gymnasium durchweg marode – ausgefahrenes Kopfsteinpflaster, Wildwuchs, Oberflächeneinbrüche am Rand ...

Restarbeiten am Hallenneubau erst jetzt beendet

Ein krasser Gegensatz zum Hallenneubau. Dessen Inbetriebnahme liegt inzwischen anderthalb Jahre zurück. Dass mit dem Straßenbau nicht eher begonnen wurde, erklärt Planert mit Restarbeiten an der vorderen Fassade, die erst jetzt abgeschlossen werden. Bis dahin benötigte man die Ladestraße als Baustellenzufahrt aus Richtung Schule, weil größere Fahrzeuge die Bahnbrücke am Steinweg mit nur 2,90 Meter Durchfahrtshöhe nicht passieren können.

Güterladestraße in Borsdorf wird verbreitert

Nun aber soll die Güterladestraße auf 640 Meter Länge grundhaft ausgebaut werden. Sie wird 4,75 Meter breit, eine grundstücksbedingte Engstelle an der Halle ausgenommen. „Aber die trägt vielleicht zur Verkehrsberuhigung bei“, meint Planert. Der Bitumenbelag soll den jetzt durch das Kopfsteinpflaster störenden Geräuschpegel senken. Ein einseitiger Fußweg, 1,50 m breit, grüne Randstreifen, Beleuchtung sowie Straßenentwässerung ergänzen das Paket. Damit sich Regenwasser nicht unter der Brücke am Steinweg sammelt, wird zudem ein Kanal zum Kittelgraben gebaut.

Borsdorf plant gebührenfreies Parken

Vor allem aber entstehen jede Menge gepflasterte Parkplätze. Die gegenüber vom Gymnasium werden neu geordnet, nach dem Tankstellenmuseum vier weitere quer und sechs längs zur Fahrbahn angelegt. Das Gros, 47 Stück, entsteht zwischen Tunnel und Regenrückhaltebecken, und nach der Sporthalle, die bereits über einen eigenen Parkbereich mit 27 Plätzen verfügt, folgen noch einige wenige für die Gartensparte „Reichsbahn“. „Das wird eine gute Lösung, auch weil die Pendler durch den Tunnel nur einen kurzen Weg zum Bahnsteig haben“, zeigt sich der Bauamtschef optimistisch. Nach jetzigem Stand soll das Parken gebührenfrei sein.

Bau wird wegen der Anlieger in zwei Abschnitten realisiert

Insgesamt kostet das Projekt rund 900000 Euro, in letzter Zeit gestiegene Baupreise haben die ursprüngliche Schätzung von 700000 Euro überholt. Planert rechnet mit 40 Prozent Städtebaufördermitteln. Der Gedanke, die DB müsste sich an der Finanzierung beteiligen, entlockt ihm nur ein müdes Lächeln. „Es ist richtig, die Pendler sind Kunden der Bahn, und es wäre ihre Aufgabe, sich um sie zu kümmern. Aber darauf können wir nicht warten. Wir müssen die Pendler aus den Wohngebieten herauslenken. Die Anwohner beschweren sich zu Recht. Und auch unser neuer Markt soll nicht auf Dauer zugeparkt werden.“

Damit Turnhalle, Gärten und Gaststätte trotz Vollsperrung immer von einer Seite erreichbar bleiben, baut die Gemeinde in zwei Abschnitten – vom Steinweg zur Sporthalle und von der Schule zur Halle. „Wir haben den Start bewusst vor die Ferien gelegt und wollen zum Jahresende fertig zu sein“, sagt Planert und räumt ein: „Eine sportliche Aufgabe.“

Von Ines Alekowa