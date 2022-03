Borsdorf erhält Geld für Sanierung der Panitzscher Parkbühne

Borsdorf/Panitzsch

Große Freude in Panitzsch: Der Verein „Panitzsch(er)leben – gestern-heute-morgen“ hat wie berichtet beim Ideenwettbewerb simul+Mitmachfonds des Landes Sachsen 100.000 Euro für die Sanierung der altehrwürdigen Parkbühne im Borsdorfer Ortsteil abgeräumt.

Eine Machbarkeitsstudie hatte als Ergebnis drei Ausbaustufen vorgesehen und Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro ermittelt. Daraufhin entschied man im Verein, die ersten beiden Ausbaustufen zu einer zusammenzufassen und auf dieser rund 100.000 Euro teuren Grundlage die in den 1950er-Jahren erbaute Parkbühne so weit zu ertüchtigen, dass sie wieder als Veranstaltungsort genutzt werden kann.

Große Festwoche geplant

Exakt diese Summe steht dem Vereinsvorsitzenden Matthias Schwarzmüller und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern nun zur Verfügung. „Die Freude nach Bekanntgabe der Entscheidung war naturgemäß groß“, berichtet Schwarzmüller, demzufolge die Summe geteilt werden soll. „90 Prozent davon werden in die Sanierung, 10 000 Euro in eine Festwoche fließen“, kündigt der Vereinsvorsitzende an.

Diesem zufolge will sein Verein nun zeitnah mit dem Architekten und der Gemeindeverwaltung die nächsten Schritte besprechen. „Positiv an der Mittelzusage ist, dass die Kommune keine Eigenmittel beisteuern muss“, informiert Schwarzmüller.

Realisierung bis Ende 2023

Auch der Leiter Bürgerservice & Bauverwaltung, Marcus Planert, geht davon aus. „Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass unsere Projektidee in Dresden so gut angekommen ist“, so Planert. Dessen Kommune hatte für das Projekt unter anderem damit geworben, dass das Areal künftig auch vom Hort und der benachbarten Grundschule, von den örtlichen Vereinen sowie von Akteuren aus der ganzen Region genutzt werden könne und darüber hinaus als touristisches Ziel etabliert werden solle.

„Wir werden uns in einem nächsten Schritt mit dem Verein und dem Planer an einen Tisch setzen, um das weitere Vorgehen abzustimmen“, so der Borsdorfer Amtsleiter. „Uns bleiben jetzt zwei Jahre Zeit, sodass ich davon ausgehe, dass die Sanierung spätestens bis Ende nächsten Jahres realisiert sein sollte.“

Von Roger Dietze