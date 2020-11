Borsdorf freut sich über Maskenspende

Borsdorf

„In Grünweiß – das passt zu unseren Gemeindefarben“, befand Birgit Kaden. Die Borsdorfer Bürgermeisterin ( CDU) konnte sich am Dienstag und damit kurz nach Beginn des zweiten Teil-Lockdowns über 2850 Atemschutzmasken im Wert von 3052 Euro freuen. Gespendet wurden diese von der Leipziger PSP Handels GmbH.

Bei der Übergabe vor dem Rathaus waren auch der Borsdorfer Ortswehrleiter Jens Beckmann, sein Stellvertreter Matthias Meder und vor allem Michael Marks vom Feuerwehrverein zugegen. Auf dessen persönliche Kontakte zu PSP-Geschäftsführer George Schwerdtner-Walther geht die Spende zurück – ursprünglich waren die Masken für die Feuerwehr gedacht. „Aber 2850 Masken sind für eine Wehr zu viel“, waren sich Marks und Beckmann einig.

„Bei der Gemeinde, die auch Schule und Kindergarten versorgen muss, sind sie am besten aufgehoben.“ „Ich freue mich, dass ihr sie nicht für euch behalten habt“, sagte Kaden. Denn für die Bürgermeisterin sind Masken auch ein Kostenfaktor. „Im Haushalt sind Ausgaben dafür nicht vorgesehen, weil bei dessen Aufstellung von Corona noch keine Rede war. Jetzt aber sind Masken in jeder Sitzung verlangt.“

Kameraden tragen Masken bei Einsätzen

Natürlich bleibt ein Teil der Spende auch bei den Wehren. „Wir legen nicht nur bei den Diensten, die wir weiterhin aufrecht erhalten, Wert auf den Mund-Nasenschutz, sondern gehen auch in die Einsätze mit Maske“, sagte Beckmann. Nicht nur, weil der Mindestabstand in den Fahrzeugen nicht gegeben ist. Auch bei den Einsätzen selbst wisse man vorher nicht, was einen erwartet. „Erst vor Kurzem hat es sich bei einer Tragehilfe für den Rettungsdienst um einen Corona-Verdachtsfall gehandelt“, berichtete Beckmann.

Der PSP-Geschäftsführer freute sich, gleich an mehreren Stellen helfen zu können. „Wir haben auch an Masken verdient und wollen davon etwas zurückgeben“, sagte Schwerdtner-Walther, dessen Firma vor allem mit Arbeitsschutzartikeln handelt. „Man kann nicht nur nehmen.“

Von Ines Alekowa