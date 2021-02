Borsdorf hilft älteren Bürgern bei Impfanmeldung

Borsdorf

„Mit so vielen Anrufern habe ich nicht gerechnet“, sagt Rudolf Rübsamen. „Der Bedarf war schon am ersten Tag riesig.“ Der Borsdorfer Gemeinderat gehört zu dem Team aus mittlerweile sieben Freiwilligen, das seit 10. Februar über 80-jährigen Senioren aus der Gemeinde bei der Registrierung für einen Impftermin zur Corona-Schutzimpfung hilft. Diese Altersgruppe gehört zu den ersten Anspruchsberechtigten auf die Impfung. Von 556 über 80-Jährigen in der Gemeinde haben sich bereits 250 über die Hotline 034291/41417 im Rathaus gemeldet. Diese ist Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr freigeschaltet.

Ältere Bürger bei Anmeldung im Internet oft überfordert

„Wir wollten unseren Bürgerinnen und Bürgern helfen“, sagt Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU). „Uns war bewusst, dass eine Anmeldung auf dem von der sächsischen Landesregierung und DRK eingerichteten Serviceportal über Computer oder Laptop in dieser Altersgruppe nicht selbstverständlich ist.“ Rübsamen bestätigt das. „Meine Schwiegermutter, gerade 90 geworden, ist da hilflos. Und ich kenne noch genügend andere Senioren in Zweenfurth, denen es ähnlich geht.“ Zwar sei eine Registrierung auch über eine Hotline möglich, aber die sei ständig besetzt. „Übers Internet geht es deutlich besser, aber das muss man können“, verweist Rübsamen zum Beispiel auf den Umstand, dass man für die Registrierung eine E-Mail-Adresse benötigt, auf der die Bestätigung eingeht.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Registrierung ist nur der erste Schritt

„Viele Senioren haben sich bedankt, dass sie nicht vergessen werden“, erzählt die Bürgermeisterin. Schon die Information über das Hilfsangebot hatte die Gemeinde nicht dem Zufall überlassen. „Wir haben alle Ü-80-Jährigen angeschrieben“, berichtet Kaden. Im Rathaus wurde ein Büro eingerichtet, wo sich die Helfer abwechseln. Nun bittet die Bürgermeisterin um Geduld: „Wir haben nur ein Telefon und einen Computer dafür.“

Mit der Registrierung ist allerdings nur der erste Schritt getan. Nach erfolgreicher Anmeldung kann nun ein Wunschtermin im Impfzentrum vereinbart werden. Auch dabei will die Gemeinde helfen. „Doch für einen Termin muss klar sein, wer die Leute fährt“, erklärt Rübsamen. „Es gibt die Vorstellung, dass die Leute schon jemanden haben. Aber das ist falsch. Es gibt ganz viele, die allein leben“, sagt Kaden.

Bisher keine Lösung für wohnortnahe Impfung

Deshalb lag die Überlegung nahe, bei dieser Größenordnung an zu impfenden Personen nach einer wohnortnahen Lösung zu suchen. „Wir haben kurzzeitig an eine Zusammenarbeit mit der Diakonie gedacht, weil das mobile Impfteam auch ins Diakonissenhaus kommt. Aber die Hoffnung hat sich zerschlagen“, berichtet Kaden. „Die Gefahr, dass Leute von außerhalb das Virus ins Heim einschleppen, ist zu groß“, habe der DRK-Kreisverband der im Landkreis Leipzig für den Betrieb des Impfzentrums zuständig ist, diese Idee abgelehnt.

Im Gespräch sei sie auch mit ihren Amtskollegen in Machern und Brandis, Karsten Frosch und Arno Jesse, um ein gemeinsames Impfzentrum anzubieten, berichtet Kaden. „Wir würden dafür unsere Mehrzweckhalle zur Verfügung stellen.“ Allein bei den über 80-Jährigen würde diese für rund 1500 Menschen den Weg zur Impfung verkürzen. Aber auch das sei in einer Videokonferenz am Donnerstag mit Sozialministerin Petra Köpping verworfen worden. „Die Kosten für ein weiteres Impfzentrum wären zu hoch, weil dieses bestimmten Bedingungen genügen muss.“

Rollende Impfzentren auf der Teststrecke

Derweil werden in Sachsen weitere Möglichkeiten getestet, um in Ergänzung zu den Impfzentren und mobilen Impfteams die Impfkampagne besser in der Fläche bringen: Seit dem Wochenende kommen in drei sächsischen Gemeinden rollende Impfzentren, unter anderem in einem umgebauten Linienbus und einem wie eine Arztpraxis ausgerüsteten Sattelauflieger, zum Einsatz. „Natürlich planen wir weitere regionale dezentrale Impfangebote, um den Menschen den Weg zur Impfung so weit wie möglich zu erleichtern“, sagte Staatsministerin Petra Köpping in einer Presseerklärung am Freitag. Das Sozialministerium und das DRK berieten derzeit mit vielen Partnern ein entsprechendes Konzept. „Dazu gehören die Einrichtung weiterer Außenstellen von Impfzentren und Impfungen durch mobile Teams auch in kleineren Gemeinden“, so Köpping. „Viele Bürgermeister haben bereits ihre Bereitschaft erklärt, Impfobjekte kostenfrei zur Verfügung zu stellen.“

Borsdorf sucht weitere Freiwillige für Fahrdienst

Bis hier jedoch Entscheidungen getroffen sind, setzt man in Borsdorf weiter auf Eigeninitiative. „Wir schauen deshalb jetzt, was wir leisten können“, verspricht die Bürgermeisterin und fügt hinzu: „Wir würden gern ein Rundum-sorglos-Paket schnüren.“ Für alle aber auch noch einen Fahrdienst einzurichten, übersteige die Kräfte der Gemeinde, zumal auch der Nachimpftermin abgesichert werden müsse. Deshalb hofft sie auch hier auf freiwillige Helfer, die sich unter der E-mail: impfen@borsdorf.de melden können.

Lesen Sie auch:

Von Ines Alekowa