Borsdorf strickt an dichterem Radwegenetz

Borsdorf

Die Gemeinde Borsdorf soll ein Radverkehrskonzept erhalten. Das bildet die Basis, um Fördermittel für den Bau von Radwegen zu beantragen. Bürgermeisterin Birgit Kaden ( CDU) hat sich dazu vor Kurzem kompetente Mitstreiter ins Rathaus eingeladen: Gemeinderat Michael Kling als passionierter Radfahrer, Rolf Koch, den Wegewart des Landkreises Leipzig und ehemaligen Mitarbeiter beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, sowie Heike König von der in Borsdorf ansässigen Geschäftsstelle des Grünen Rings.

Zwei überregionale Radwege queren die Gemeinde

Mit dem „Äußeren-Grünen-Ring Leipzig“ und der „Parthe-Mulde-Radroute“ existieren in der Gemeinde zwei überregionale Radwege. Sie führen durch die Ortsteile Panitzsch, Borsdorf und Zweenfurth, sind abwechslungsreich angelegt – stellenweise straßenbegleitend, in Parkanlagen unbefestigt – und komplett ausgeschildert. Die Bürgermeisterin kann sich jedoch durchaus mehr vorstellen. „Wir nehmen uns noch nicht als touristische Region wahr“, sagt sie. Borsdorf bilde das Sprungbrett von Leipzig ins Muldental, von hier aus könne man zu ganz vielen Orten starten. „Aber Borsdorf hat sehr wohl auch selbst etwas zu bieten“, glaubt sie und nennt beispielsweise den Schwanenteichpark, „den wir wieder schön machen müssen.“

Radfahrer neben Fußgängern

Nachholbedarf hat die Gemeinde aber vor allem bei Radwegen abseits der touristischen Routen. Ein separater Radwege findet sich zwischen Borsdorf und Panitzsch im Zuge des Wiesenweges. Innerorts gibt es stellenweise, wo es der Platz erlaubt, kombinierte Geh- und Radwege wie eingangs der Borsdorfer Straße in Panitzsch. Außerorts gibt es partiell Gehwege, die für Radfahrer frei sind, wie am Steinweg zwischen Borsdorf und Zweenfurth, allerdings müssen Pedalritter am Ortseingangsschild wieder auf die Straße wechseln. Schutzstreifen im Fahrbahnbereich gibt es überhaupt keine.

Nur Mitnutzer: Radfahrer auf dem Fußweg zwischen Borsdorf und Zweenfurth. Quelle: Ines Alekowa

Angebot ist verbesserungsfähig

Bauamtsleiter Marcus Planert, selbst oft mit dem Rad unterwegs, schätzt ein, dass das Angebot „sicherlich verbesserungsfähig“ ist. In Nord-Süd-Richtung sei man schon ganz gut unterwegs, in Ost-West-Richtung gebe es auf jeden Fall Handlungsbedarf. Allerdings, so Planert, bedürfe es auch nicht an jeder Straße zwingend eines separaten Weges. „Auf stark frequentierten ist es sicherlich erforderlich.“

Vorhaben Tauchaer Straße ausgebremst

So wie in der Tauchaer Straße, wo sich aktuell LKW und Radler eine schmale Piste teilen. Im Zuge des Ausbau des rund 500 Meter langen Abschnittes zwischen Sommerfelder- und Kriekauer Straße sollte einseitig, zum Ort zu, ein Fußweg angelegt werden, der auch von Radfahrern genutzt werden kann. Allerdings liegt das Projekt, das eigentlich 2019/2020 realisiert werden sollte, mangels Fördermitteln auf Eis.

Viele Dinge müssen mitgedacht werden

In der ersten Beratung, so Kaden, habe man sich zunächst über wesentliche Anforderungen an das Konzept verständigt. Erster Schritt wird eine Analyse der Ist-Situation sein. Die Analyse soll Quellen und Ziele des Radverkehrs erfassen. Dazu könnten beispielsweise Bahnhof, Grundschule und Freies Gymnasium, Kitas, Versorgungseinrichtungen, Rathaus, Bildungs- und Technologiezentrum gehören. Um geeignete Routen herauszufinden, müssen Hindernisse wie stark befahrene Straßen, die Parthe, Gräben oder auch die Bahnlinie berücksichtigt werden. „Mitgedacht werden müssen auch Anknüpfung an den ÖPNV und Unfallschwerpunkte sowie E-Bike-Ladestationen“, so Kaden. Darüber hinaus seien Abstimmungen mit den Nachbarkommunen notwendig – die Stadt Leipzig schreibt gerade ihren Radverkehrs-Entwicklungsplan fort – und mit dem Landkreis Leipzig, in dessen Regie zwar zwei Kreisstraßen (K8362, 8360) Borsdorf queren, in dessen Radverkehrskonzept die Gemeinde aber „nur sehr wenig vorkommt“.

Borsdorf baut Radwege aus – Plan dafür fehlt noch

Im Prinzip fängt die Gemeinde bei ihren konzeptionellen Überlegungen bei Null an. Das 2015 erstellte Integrierte Stadtentwicklungskonzept für Borsdorf ist keine große Hilfe. Dieses listet zwar die „Entwicklung eines durchgängigen, barrierearmen Fuß-/ Radwegenetzes sowie Erhöhung der Fuß- und Radverkehrsanteile am Gesamtverkehrsaufkommen“ als ein Schwerpunktthema auf und empfiehlt, den weiteren Ausbau des Radwegenetzes „eher für partielle Abschnitte in den innerstädtischen Bereichen der Gemeindeteile“, schlägt aber keine konkreten Maßnahmen vor.

Bürger sind aufgefordert zum Mitmachen

Vielleicht kommen solche Vorschläge ja nun von den Bürgern. Kaden will demnächst eine Arbeitsgemeinschaft Radwege Borsdorf ins Leben rufen, in der sich interessierte Bürger einbringen können. Bis zur Diskussion des nächsten Haushaltes für 2022, so das Ziel, sollen erste Vorschläge auf den Tisch liegen. „Erste Verbesserungen für mehr Sicherheit“, sagt Kaden, „ließen sich vielleicht schon mit einfachen Mitteln bewerkstelligen. Wir können zum Beispiel schauen, welche Straßen breit genug für einen Schutzstreifen sind.“

Von Ines Alekowa