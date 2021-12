Borsdorf treibt Planungen für Entwicklung des Einkaufsstandorts voran

Das Borsdorfer Rathaus treibt Planungen für Entwicklung des Einkaufsstandorts voran. Rewe will seinen Markt im Gewerbegebiet an der B 6 vergrößern, Aldi etwas südlich davon neu bauen. Doch die Planungen haben ihre Tücken

Planungen im Doppelpack: An der Panitzscher Straße in Borsdorf will sich Aldi neu ansiedeln, etwas weiter nördlich Rewe erweitern. Quelle: Gemeinde Borsdorf