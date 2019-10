Borsdorfer Bibliothek bereitet Umzug ins alte Gymnasium vor

Borsdorf

„Man findet hier Sachen, die hat man noch gar nicht verloren“, scherzt Ines Damerau. Dann wirft sie die alten Karteikarten – aufgehoben, „weil man die als gelernte DDR-Bürgerin ja vielleicht noch brauchen könnte“ – doch in den Container. Die Borsdorfer Bibliothekarin ist beim Aussortieren und Packen. Am 21./22. Oktober kommt die Umzugsfirma, dann heißt es, das alte Domizil in der August-Bebel-Straße 1 aufzugeben.

Internetanschluss wird gerade vorbereitet

Im neuen, im Altgebäude des Freien Gymnasiums Borsdorf (FGB), Heinrich-Heine-Straße 33, wo die alte Turnhalle seit Anfang 2018 zur kombinierten Gemeinde- und Schulbibliothek umgebaut wurde, sind die Handwerker auf der Zielgeraden. Monteure der B+H Elektro GmbH Grimma schließen die letzten Steckdosen an und pflanzen ganze Kabelbäume in den Serverraum, damit die Bibliothek ans Internet angeschlossen werden kann.

Eine Woche wegen Umzugs geschlossen

Für den Umzug bleibt die Bibliothek vom 18. bis 25. Oktober geschlossen. Es ist keineswegs der erste Ortswechsel, den Damerau mitmacht, seit sie 1985 als Bibliothekarin in der Gemeinde anfing. Vom Hirtenhaus, in dem sich heute das Heimatmuseum befindet, ging es zunächst ins Rathaus, von dort ins Hofgebäude und schließlich in die Bebelstraße. Aber angesichts inzwischen 9546 haptischer Medien – vom Kinderbuch über Belletristik bis zum Sachbuch sowie Zeitschriften, CD und Konsolenspielen – ist die 55-Jährige froh, dass das Bücher ein- und -auspacken diesmal eine Fachfirma übernimmt.

Bis zu 13.000 Medien werden jährlich ausgeliehen

Im Moment zählt die Gemeindebibliothek rund 850 aktive Leser, vom Grundschüler bis zum Senior. Dabei kommen die Bücherwürmer keineswegs nur aus der Gemeinde Borsdorf, sondern auch aus Machern, Gerichshain, Beucha und sogar aus Brandis. Sie leihen pro Jahr circa 12 000 bis 13 000 Medien aus und können damit rechnen, dass die Bibliothekarin dank Förderung aus dem Kulturraum Leipziger Raum immer neues Lesefutter bereithält. „Die Erneuerungsrate sollte jährlich fünf Prozent betragen, weil wir als öffentliche Bibliothek kein Archiv für Uraltmedien sind“, sagt Damerau. „Die Leute wollen auch die aktuellen Bestseller lesen.“ Kein Wunder, dass die Einrichtung aus allen Nähten platzt, manche Bücher schon quer auf den anderen liegen. „Es musste etwas Neues gefunden werden“, sagt Damerau. Dass sie im FGB nun bald über etliche Meter Regalboden mehr verfügt –der untere Bereich ist für die Gemeinde- und Kinderbibliothek reserviert, die Galerie für Schulbibliothek und Computerarbeitsplätze – lässt sie dem geforderten Zuwachs gelassener entgegen sehen.

E-Book auf dem Vormarsch

Dabei ist auch das E-Book längst in der Borsdorfer Bibliothek angekommen. Dass es den bedruckten Papierseiten zwischen zwei Pappdeckeln inzwischen den Rang abläuft, kann die Bibliothekarin nicht bestätigen. „Beides ist gefragt. Aber einige lesen ausschließlich E-Books, auch Senioren, die froh sind, hier die Schrift vergrößern zu können.“ Und natürlich seien die Leichtgewichte in der Urlaubszeit besonders gefragt.

Schulanfänger erhalten Gutscheine

Damerau hofft, dass die Nutzer auch das neue Domizil gut annehmen, das Gewusel einer Schule die Älteren nicht abschreckt, „sondern vielmehr die verschiedenen Generationen miteinander Berührungspunkte finden“. Insbesondere Gymnasiasten haben dann kurze Wege. Und vielleicht macht ja die neue Einrichtung auch andere Schüler neugierig. Die Gemeinde tut schon einiges, um diese zum Lesen zu bewegen, berichtet Damerau. Zum Schulanfang erhalte jedes Kind einen Gutschein, der ab zweite Klasse zu einem Jahr kostenloser Bibliotheksnutzung berechtigt. „Aber das könnte noch besser angenommen werden.“ Auf alle Fälle wird für die Veranstaltungen, die sie schon jetzt für Kitas und Schulen anbietet, dann mehr Platz zur Verfügung stehen.

Ab wann das erste Mal im FGB geschmökert werden kann, hängt nun nur noch von der Technik ab. Über den Eröffnungstermin bittet Damerau die Leser, sich auf der Internetseite der Bibliothekzu informieren. Die bisherigen Öffnungszeiten – Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr bleiben bestehen.

Von Ines Alekowa