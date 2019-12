Borsdorfer Bügermeister hängt auf Rathausflur

Borsdorf

„Der Platz an den Wänden im Erdgeschoß des Borsdorfer Rathauses reicht natürlich nicht annähernd aus, um alle Bilder von Brigitte Boitz in einer Ausstellung zu präsentieren“, merkte Bürgermeister Ludwig Martin gleich zu Beginn der Ausstellung von Brigitte Boitz an. Für die Bordorfer Kunstmalelerin dennoch ein Heimspiel, stellt sie doch jedes Jahr im Gemeindegebiet ihre Kunstwerke aus.

Auch ihre neue Bilderschau unter dem Titel „Farben beleben die Stille“ fand großes Interesse. Für die Besucher der Ausstellungseröffnung reichte der Platz am Dienstagabend im Rathaus kaum aus. Der bekannte Multiinstrumentalist Frank Richter, besser bekannt als Bodo Stahlfinger von der ehemaligen Himbeerband aus Grimma, spielte auf dem Rathausflur.

Bodo Stahlfinger, ehemals Mitglied der Himbeerband in Grimma, spielt während der Ausstellungseröffnung im Borsdorfer Rathaus. Quelle: Thomas Kube

Doch zurück zu Malerin Brigitte Boitz. Bescheiden nimmt sie die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und kleinen Präsente entgegen, die ihr die vielen Bekannten und Freunde ins Rathaus mitgebracht hatten. Die Borsdorferin zeigt ein bereites Spektrum an Motiven. Einige Porträts, darunter auch ein Selbstporträt und eines von Bürgermeister Martin, natürlich viele Landschaften, aber auch Stillleben und Farbträumereien sind zu erblicken.

Nicht nur das Gemeindeoberhaupt zeigt sich von Arbeiten begeistert, erinnert zugleich, dass Boitz schon im letzten Jahr 2018 das Rathaus mit ihren Bildern geschmückt hatte. „Immer wenn die Ausstellungen wechseln und die Wände hier unten leer sind, fühlt man plötzlich eine optische Leere und wünscht sich sofort neue Bilder an die Wand“, bekräftigte Martin. Wer neugierig geworden ist, kann die Aquarelle während der Öffnungszeiten des Rathauses jederzeit besichtigen.

Von Thomas Kube