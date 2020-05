Drei Amtszeiten und viele Projekte: Borsdorfs Bürgermeister geht

Borsdorf

Nach 21 Jahren als Bürgermeister von Borsdorf übergibt Ludwig Martin ( CDU) am 7. Mai das Zepter an seine Nachfolgerin Birgit Kaden ( CDU). Im LVZ-Interview blickt der 68-Jährige auf drei Amtszeiten und die Entwicklung der Gemeinde zurück.

Herr Martin, Sie wurden am 28. März 1999 zum Borsdorfer Bürgermeister gewählt. Damit sind Sie neben Jürgen Kretschel, Parthenstein, mit drei Amtszeiten der dienstälteste Bürgermeister im Muldental. Haben Sie den Schritt in die Politik jemals bereut?

Anzeige

Schon mein Vater hat hier in der Gemeinde in der Baukommission, vergleichbar dem technischen Ausschuss, mitgearbeitet. Dieses ehrenamtliche Engagement, um im Ort etwas zu bewegen, hat mich früh begeistert. Als ich nach dem Studium 1977 nach Borsdorf zurückkam, habe ich mich ebenfalls für die Baukommission beworben und wurde später Ratsmitglied für Bauwesen. Nach der Wende boten mir sowohl SPD als auch CDU an, auf ihrer Liste zu kandidieren; ich kam schließlich für die CDU auf Platz 13 ins erste Parlament. Als nach der Gemeindevereinigung per Gesetz von Panitzsch und Borsdorf 1998 das Übergangsparlament einen neuen Bürgermeister wählen musste, bin ich in Abstimmung mit dem Borsdorfer Bürgermeisters Pfützner, der aus Altersgründen nicht mehr kandidierte, gegen den Panitzscher Bürgermeister Perschmann angetreten und habe im März die Wahl mit 51,4 Prozent, das waren 91 Stimmen, gewonnen. Ich habe den Schritt nie bereut, nur bedauert, dafür meinen Beruf als Bauingenieur aufgeben zu müssen. Allerdings ging ich damals nur von einer Wahlperiode aus. Dann gewann ich die zweite Wahl mit 87,5 Prozent, und, bei der dritten war ich 62 – zu jung, um aufzuhören und zu alt, um in den alten Beruf wieder einzusteigen.

Weitere LVZ+ Artikel

Hätte es Sie gereizt, mit jetzt 68 noch einmal anzutreten?

Ich bin froh, dass ich nicht vor dieser Frage stand - die Kandidaten dürfen maximal 65 Jahre alt sein.

Sie haben die Gemeindegebietsreform erwähnt. Was hat das Zusammengehen, das Sie maßgeblich mit begleitet haben, Borsdorf und seinen Ortsteilen rückblickend gebracht? Und wie spielen die Erfahrungen in heutige Formen der Zusammenarbeit?

Die Gemeindevereinigung war durchaus gegen den Willen der beiden Bürgermeister. Man hätte sich ja auch freiwillig vereinigen können und dafür die Hochzeitsprämie von einer halben Million Mark bekommen. Ich selber halte den Reformschritt für richtig. Wir haben 1990, vom Zentralismus der DDR kommend, mit immensem Aufwand an Personal die Selbstverwaltung aufgebaut. Und dann hat man festgestellt, dass diese kleinen Einheiten nicht wirtschaftlich sind. Meine erste Aktion 1999 war die Zusammenführung der beiden Verwaltungen Borsdorf und Panitzsch, das hat mir auch Anfeindungen eingebracht. Worauf ich aber ganz viel Wert gelegt habe, war, alle vier Ortsteile möglichst gerecht zu behandeln, insbesondere was Investitionen betraf.

Heute stehen wir wieder vor dem Punkt, dass Verwaltungen eigentlich schwer wirtschaftlich zu führen sind. Gemeinden erbringen viele Leistungen, die keine vollen Stellen erfordern, aber trotzdem qualifizierte Mitarbeiter und Rechentechnik brauchen. Im Gewerbeamt zum Beispiel haben wir einen Arbeitskraftbedarf von 0,4. Es gilt, nach neuen Lösungen zu suchen, wie wir sie mit der interkommunalen Zusammenarbeit im Partheland anstreben. Beispielsweise arbeitet unser Bauhof mit dem von Brandis zusammen, wir haben ein gemeinsames Standesamt in Brandis. Organisation interkommunaler Zusammenarbeit ist ein schwieriger Weg, denn am Ende soll der Bürger die Rationalisierung möglichst nicht merken. Eine Gewerbeanmeldung kann elektronisch erfolgen, ist selten nötig und betrifft dazu nur einen kleinen Teil der Bürger. Was überhaupt nicht ginge, wäre die Abschaffung oder Zentralisierung des Meldeamtes, solche Ämter muss der Bürger im fußläufigen Bereich erreichen können.

An welcher Stelle würden Sie gern die Zeit zurückdrehen, weil sich etwas nicht wie angedacht entwickelt hat oder eine Entscheidung sogar ein Fehler war?

Da fällt mir, ehrlich gesagt, nichts ein.

Das lässt den Schluss zu, dass Sie mit der Entwicklung der Gemeinde zufrieden sind. Auf welche Errungenschaften sind Sie besonders stolz?

Ich ziehe für mich und den Ort eigentlich eine positive Bilanz. Sehr glücklich macht mich, dass es uns immer durch rechtzeitiges Handeln gelungen ist, genügend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Ich erinnere nur an den über Nacht entstandenen Anbau an der Kita in Panitzsch. Meine Nachfolgerin wird sich, weil wir einige Wohngebiete in der Pipeline haben, wiederum mit dem Thema befassen müssen. Nennen möchte ich auch das Freie Gymnasium. Wir hatten ja das Pech, aufgrund der damaligen Schulgesetzgebung unsere Mittelschule zu verlieren. Dafür ist es uns gelungen, einen Freien Träger für ein Gymnasium zu finden, der auch erheblich in die Gebäude investiert hat. Auch auf die Sporthalle, die zu errichten wir uns in dem Zusammenhang verpflichtet haben, bin ich sehr stolz. Richtig war auch die Zusammenlegung der beiden Grundschulen. Die Grundschule ist heute mit 280 Schülern weitestgehend ausgelastet, und wir haben dort noch für drei Millionen einen Hort errichtet. Erwähnen möchte ich auch, dass wir zu den ersten Kommunen gehört haben, die 2010 auf die doppische Haushaltführung umgestiegen sind. Der Jahresabschluss 2018 ist fertig, ich kann also ein geordnetes Haus übergeben und bin allen Mitarbeitern dankbar, dass sie das gestemmt haben. Lediglich der Haushalt 2020/21 konnte aufgrund der Corona-Situation noch nicht verabschiedet werden.

Mir war aber auch immer klar, dass – egal, wann man in einem solchen Amt aufhört -, immer Dinge unerledigt bleiben. Es gibt zum Beispiel eine große Nachfrage nach sicheren Radwegen, beispielsweise nach Engelsdorf und Taucha, wo viele unserer Schüler auf das Gymnasium beziehungsweise die Mittelschule gehen, und es tut mir weh, dass es nicht gelungen ist, hier mehr zu tun. Aber die Mittel standen einfach nicht zur Verfügung. Die goldenen 90er-Jahre, als Straßen-und Wegebau im ländlichen Raum zu 90 Prozent gefördert wurden, sind leider vorbei.

Welche anderen Baustellen hinterlassen Sie Ihrer Nachfolgerin Birgit Kaden?

Es sind einige Dinge auf dem Weg, die nahtlos fortgeführt werden müssen. Da wäre die Entwicklung der ehemaligen Kunstlederfabrik, der B-Plan ist in Arbeit. Aus dem dadurch zu erwartenden erheblichen Einwohnerzuwachs ergibt sich die Frage der Kapazität von Kindereinrichtungen und Schulen. Auch für den Aldi-Markt am Ortsausgang in Richtung Panitzsch ist die Planung angeschoben. Und ein ganz wichtiges Vorhaben ist die Sanierung der Tauchaer Straße. Ursprünglich war diese für 2020 eingeplant. Aber im Moment ist nicht absehbar, wie die Kosten von immerhin 1,2 Millionen Euro finanziell abgesichert werden können – die Straßenbaufördermittel des Freistaates sind total überzeichnet.

Hat auch Corona Vorhaben ausgebremst?

Nein. Wir haben zurzeit zwei Straßenbaumaßnahmen – die Am Viadukt ist gerade fertig geworden, und die Güterladestraße wird es Mitte des Jahres. Die dritte Investition, das Feuerwehrgerätehaus Zweenfurth, soll nach langer Auseinandersetzung um die Genehmigung mit dem Landkreis im September stehen. Das Bahnhofsgebäude wird noch in diesem Jahr komplett in Nutzung gehen.

Lässt sich schon abschätzen, wie sich die Krise auf die kommunalen Finanzen auswirken wird?

Nein. Auf jeden Fall wird sich die kommunale Ebene dafür stark machen, dass Verluste, so wie es für die Wirtschaft geschieht, auch für die Kommunen ausgeglichen werden. Andernfalls fallen öffentliche Investitionen weg, was manche Unternehmen noch weiter schwächen würde.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Corona-Zeiten sind schwierige Zeiten für einen Amtswechsel, andernorts wurden Bürgermeisterwahlen deshalb verschoben.

Es gibt immer glückliche und weniger glückliche Zeitpunkte. Wer in einer Talsohle übernimmt, hat dafür die Möglichkeit, den Berg hinaufzusteigen.

Abgesehen von Corona: Sind die Herausforderungen im Vergleich zu Ihrem Start damals eher größer oder kleiner geworden, muss mehr über den eigenen Tellerrand geschaut und in größeren Zusammenhängen gedacht werden?

Die Entwicklung in den Orten muss immer vom klugen Überblicken dessen, was in der Kommune und deren Umfeld passiert, getragen sein. Es gilt zu jeder Zeit, das richtige Schrittmaß zu wählen. Anfang der 90er haben viele Gemeinden und Verbände Fördermittel ohne Ende wahrgenommen, was manche in Schieflage gebracht hat – zum Beispiel habe ich den AZV Parthe in einer Zeit übernommen, als er theoretisch pleite war. Heute ist der Verband vollständig saniert. Leider hat sich inzwischen eine überbordende Bürokratie entwickelt, die heute hier und da hemmt und deshalb an vielen Stellen zurückgefahren werden muss.

Was sich jedoch dramatisch geändert hat, ist die Sicht der Bürger auf die Politik, auch die Kommunalpolitik. Es gibt einen massiven Vertrauensverlust. Viele denken, dass die politisch Verantwortlichen falsche Entscheidungen treffen und nur in die eigene Tasche wirtschaften. Deshalb ist die AfD in manchen Kommunen, zum Glück nicht bei uns, auch so stark.

Erlauben Sie zwei private Fragen. Man kennt Sie nur mit Anzug. Sind Sie froh, nicht mehr jeden Morgen den Schlips binden zu müssen, oder halten Sie es mit Modezar Lagerfeld, der sagte, wer Jogginghose trägt, habe die Kontrolle über sein Leben verloren?

Ich habe mir bewusst vorgenommen, nicht in die Trainingshose abzugleiten. Aber gelegentlich schon. Denn ich bin im Fitnessclub und im Schützenverein. Und jetzt haben meine Frau und ich uns auch Elektrofahrräder gekauft und wollen, da wir nicht die großen Reisenden sind, viel Fahrrad fahren.

Ein BM-Tag endet meist nicht 16 Uhr. Wofür bleibt jetzt mehr Zeit?

Ich habe noch mein eigenes Ingenieurbüro, das werde ich noch ein paar Jahre weiterführen. Es bleibt aber mehr Zeit für meine vier Enkelkinder und dafür, an Haus und Grundstück Dinge zu erledigen, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe. Außerdem spiele ich bei den Partheplautzern, bin in den Vorständen des Schützenvereins und einer Stiftung sowie in der Kirche engagiert, wo ich ab und zu Orgel spiele. Ich habe also eher Angst, dass die Zeit nicht langt.

Von Ines Alekowa