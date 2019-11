Borsdorfer CDU nominiert Birgit Kaden

Borsdorf

Der CDU-Ortsverband Borsdorf hat satzungsgemäß einen neuen Vorstand gewählt. Als Vorsitzende wurde Katharina Wagner gewählt, als Stellvertreter Ullrich Remler und als Schatzmeister Susanne Wolf. Als Beisitzer fungieren Rita Schoener, Ingo Graupner sowie Eckhard Lübcke, wobei Rita Schoener gleichzeitig das Amt der Mitgliederbeauftragten ausüben wird. „Im Hinblick auf die zahlreichen inhaltlichen Aufgaben der Gemeinde und die Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 ist es wichtig, eine qualifizierte, leistungsfähige Mannschaft um sich zu wissen“, so Katharina Wagner.

In der Verbandsversammlung nominierten die zahlreich in die Gaststätte „Stadt Leipzig“ gekommenen CDU-Mitglieder zugleich Birgit Kaden zur Bürgermeisterkandidatin. „Für die Lösung zahlreicher anstehender Aufgaben in den kommenden Jahren braucht Borsdorf eine qualifizierte, leistungsfähige Persönlichkeit, die eine weitere kontinuierliche Entwicklung der Gemeinde vorantreibt“, sagt CDU-Verbandschefin Wagner. „ Birgit Kaden ist hierfür die richtige Kandidatin.“

Von LVZ