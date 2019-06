Borsdorf

Es ist womöglich die zentrale Erkenntnis der 125-Jahr-Feier der Borsdorfer Freiwilligen Feuerwehr, die am vergangenen Sonnabend in und rund um das Gerätehaus in der Leipziger Straße begangen wurde. Nämlich die, dass die Kameraden aus der Hauptkommune denen aus dem Ortsteil Zweenfurth nicht das Wasser reichen können. Zumindest nicht beim legendären Wasserballspiel zwischen beiden Wehren, das unter Zuhilfenahme von Löschschläuchen und einem großen Gummiball bislang drei Mal im Rahmen diverser Feuerwehrjubiläen ausgetragen wurde und bei dem jeweils die Zweenfurther Brandschützer als Sieger vom Platz gingen.

Gerhard Otto zeigt Dokumentation zur Historie der Wehr

Anekdoten dieser Art sowie jede Menge Wissenswertes über die gastgebende Jubiläumswehr erfuhr, wer sich am Samstag einige Minuten Zeit nahm, um die vom Borsdorfer Ortschronisten Gerhard Otto unter Mitwirkung des Borsdorfer Floriansjüngers Michael Bauer und Feuerwehrfördervereins-Mitglied Michael Marx erstellte Powerpoint-Präsentation „125 Jahre Borsdorfer Freiwillige Feuerwehr“ zu Gemüte zu führen. Ferner wurden den Gästen der Jubiläums-Festivität ein Feuerlöschtraining sowie Vorführungen der Polizeihundestaffel, der Jugend- und der aktiven Borsdorfer Feuerwehr geboten. Die beiden letzteren Abteilungen zählen aktuell insgesamt 34 Mitglieder, deren Reihen perspektivisch von der derzeit 23 Knirpse umfassenden Kinderfeuerwehr aufgefüllt werden.

Von Roger Dietze