Borsdorfer Heimatforscher hat auch als Rentner noch viele Ideen

Borsdorf

Aus 47 wurden dieser Tage 49. Die Rede ist von jenen Ordnern, in denen der Borsdorfer Heimatforscher Gerhard Otto seit über vier Jahrzehnten die im Laufe eines Jahres zu Borsdorf und seinen Ortsteilen erscheinenden Artikel in der LVZ sowie in regionalen Publikationen sammelt.

„Auch 2021 war natürlich wieder maßgeblich von Corona geprägt. Darüber hinaus stellte das Achtelfinal-Spiel des SV Panitzsch/Borsdorf im letztjährigen Sachsenpokal gegen den Chemnitzer FC vor rund 800 Zuschauern ein absolutes Highlight der Ortsgeschichte dar“, lässt der 65-Jährige das vergangene Jahr kurz Revue passieren.

Gesammelte Publikationen aus vier Jahrzehnten. Quelle: privat

Keine Langeweile

Ein Jahr, das auch für Gerhard Otto eine Zäsur darstellte. Denn im vergangenen Sommer hat er auch die letzten noch bestehenden dünnen Verbindungen zur Arbeitswelt gekappt und kann sich seitdem als Rentner mit ganzer Kraft seiner Leidenschaft widmen, der Regional- und Ortsgeschichte. „Langweilig wird mir ganz sicher nicht“, so der Borsdorfer Heimatforscher, auf den zudem keine großväterlichen Pflichten warten.

Entsprechend gut gefüllt ist Ottos Kopf mit Ideen, zumal ihm zufolge auch kein Ende bei der Aufarbeitung der Borsdorfer Heimatgeschichte absehbar sei. „Ich verbringe im Durchschnitt einen halben Tag pro Woche im Leipziger Stadtarchiv und Staatsarchiv. Und ich fahre, wenn es sein muss, sogar nach Dessau ins Landesarchiv Sachsen-Anhalt.“

Ausstellung zur Industriestraße

Dieser Tage musste es wieder einmal sein, forscht der Rentner im Unruhestand doch unter anderem zu jenen Firmen, die sich im Laufe der Jahrzehnte in der Borsdorfer Industriestraße ansiedelten. „Eine diesbezüglich neue Ausstellung zu gestalten, darauf liegt derzeit der Schwerpunkt meiner Arbeit“, so Otto, der es sich bei dieser nicht einfach macht.

„Ich bin kein Freund von Annahmen und deshalb stets auf der Suche nach im besten Fall mit Jahreszahlen versehenen Dokumenten“, berichtet Gerhard Otto, der andererseits aber auch nicht glaubt, die (historische) Wahrheit gepachtet zu haben. „Ich korrigiere mich gern und bitte deshalb alle Borsdorfer, die auf Fehler in meinen Darstellungen stoßen, mich davon in Kenntnis zu setzen“, so der Borsdorfer Heimatforscher.

Vorträge geplant

Er hat parallel zur Aufarbeitung der Borsdorfer Industriestraßen-Geschichte eine reich bebilderte Ausstellung zum Thema Geschichte von Handel und Gewerbe in seiner Heimatkommune in Arbeit. „Diese will ich in Teilen im Rahmen der Borsdorfer Familien- und Gewerbemesse am 15. Mai vorstellen“, kündigt Otto an. Darüber hinaus sehe seine Jahresplanung den einen oder anderen gemeinsam mit Frank Altner vom Tankstellen-Museum veranstalteten Vortrag vor.

Damit nicht genug, kreisen in Gerhard Ottos Kopf noch jede Menge weitere Pläne rund um die Heimatgeschichte. So etwa die Aufarbeitung der Historie einer nach dem Zweiten Weltkrieg für einige Jahre auf der Tribüne der Panitzscher Trabrennbahn untergebrachten TBC-Tagesklinik sowie eine Ausstellung mit dem Titel „Bekanntes und Bekannte aus Borsdorf“.

Von Tandems und Olympiasiegern

Für diese trägt der Heimatforscher nach eigenem Bekunden besondere Borsdorfer Lebensläufe sowie nicht alltägliche in der Kommune erbrachte handwerkliche Leistungen zusammen. „So etwa wurde beim einstigen Borsdorfer VEB Druckguss ein Tandem mit 16 Sitzen gefertigt. Und mit dem 1941 geborenen Geher Christoph Höhne kann unsere Gemeinde sogar einen Olympiasieger vorweisen“, macht Gerhard Otto neugierig.

Von Roger Dietze