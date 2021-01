Borsdorfer Heimatmuseum wird 25: Gibt es im Sommer eine Party?

Borsdorf

Für dieses Jahr hat sich der Heimatverein Borsdorf wieder Einiges vorgenommen. Sechs Veranstaltungen stehen im Kalender. Mit der Bemerkung „ganz schön mutig“ hätten das einige der aktuell 56 Vereinsmitglieder kommentiert, schmunzelt Vereinsvorsitzender Andreas Damm. Schließlich hat Corona allen Kultureinrichtungen – nun noch einmal verlängert bis Mitte Februar – eine Zwangspause verordnet. Dem Heimatverein Borsdorf natürlich ebenfalls. „Aber wir müssen ja irgendwie gerüstet sein und die Vereinsmitglieder über unsere Vorhaben informieren. Wir können nicht erst 14 Tage vorher sagen: So, jetzt veranstalten wir ein Sommerfest“, sagt Damm.

Ein Sommerfest zum Museumsgeburtstag

Immerhin soll mit dem Sommerfest am 24. Juli das 25-jährige Bestehen des Borsdorfer Heimatmuseums gebührend gefeiert werden. Das Museum hat sein Domizil im ältesten Haus des Ortes, dem 1627 erstmals im Sterberegister Beucha urkundlich erwähnten Hirtenhaus, in dem bis 1849 der Hirte wohnte, der das Vieh der Gemeinde hütete. 1996 übergab die Gemeinde es an den zwei Jahre zuvor gegründeten Heimatverein für Borsdorf und Zweenfurth. Für das Sommerfest, das immer dann, wenn ein runder Geburtstag ins Haus steht, öffentlich gefeiert wird, habe der Vereinsvorstand schon erste Ideen, sagt Damm. Mehr will er noch nicht verraten, nur so viel: „Auf alle Fälle wird es wieder ein heimatkundliches Quiz geben.“

Waldspaziergang für den Nachwuchs

Weil keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte, habe der Vorstand den Veranstaltungsplan zusammengestellt, berichtet Damm. Neben Jahreshauptversammlung am 15. März und Frühjahrsputz im Museum im April stellt der Plan für den 29. Mai einen Besuch der Erdmannshainer Kulturscheune in Aussicht, im September können sich die Heimatfreunde auf einen Ausflug zur historischen Schauwerkstatt für Jacquardweberei im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal freuen. „Kontakte sind bereits geknüpft“, sagt Christine Damm, die im Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Für Kinder ist nach der Nistkastenaktion im vergangenen Jahr ein Waldspaziergang durchs Zweenfurther Wäldchen und ein öffentlicher Vortrag „Bäume unserer Heimat“ geplant, initiiert durch die zum Heimatverein gehörende Interessengemeinschaft Partheniederung. Natürlich hoffe man, damit schon beim Vereinsnachwuchs von morgen das Interesse an der Heimat zu wecken, sagt Andreas Damm, „aber auch bei den beteiligten Eltern“.

Nächste Sonderausstellung widmet sich verstummten Chören

Des Weiteren soll es mit der Inventarisierung von Museumsobjekten und der Aufarbeitung von Nachlässen sowie der Fotodokumentation zügig weiter vorangehen, beschreibt der Vorsitzende die Arbeit hinter den Kulissen. Denn das gut gepflegte Archiv des Vereins ist Basis für die wechselnden Sonderausstellungen im Haus. Auch 2021 wird es wieder eine neue geben. Die, erklärt Christine Damm, die hier federführend ist, widme sich „Chören, die es nicht mehr gibt“. Sie soll, so jedenfalls die Planung, anlässlich des Jubiläums eröffnet werden. „Es geht um ehemalige Chöre in unseren Ortsteilen Borsdorf, Zweenfurth, Panitzsch und Cunnersdorf“, sagt sie und fügt hinzu: „Relevantes Material wie Fotos, Kleidung, Wimpel, Plakate und Ähnliches nimmt der Verein dankbar entgegen.“ Auch helfende Mitgestalter seien herzlich willkommen.

Christine Damm präsentiert die Broschüre über das Kriegsende in Borsdorf. Quelle: Ines Alekowa

Große Nachfrage nach Kriegsende-Broschüre

Die aktuelle Sonderschau zum Kriegsende vor 75 Jahren hatte der Heimatverein, weil er das Museum nicht für Besucher öffnen durfte, zwischen zwei Buchdeckel gepackt – „April 1945 – Es war doch jetzt Frieden !“. „Die Dokumentation erfreut sich seit ihrem Erscheinen so großer Nachfrage, dass wir noch vor Weihnachten einen Zweitdruck beauftragt haben, um jedem Interessenten sein gewünschtes Exemplar zur Verfügung stellen zu können“, berichtet Christine Damm. Die Broschüre ist weiterhin bei der Post- und Bahnagentur Meike Heinrich in Borsdorf erhältlich sowie im Pfarramt Borsdorf, Schulstraße 17. „Sobald das Heimatmuseum in der Leipziger Straße 5 wieder für den Besucherverkehr geöffnet werden darf, kann die Sonderschau noch bis Mai 2021 besichtigt werden“, sagt Damm. „Die gedruckte Dokumentation kann dann auch hier erworben werden.“

Kontakt: Christine Damm, Telefon 034291/22912, www.heimatverein-borsdorf.de info@heimatverein-borsdorf.de

Von Ines Alekowa