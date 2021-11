Borsdorfer Jugendhaus: Kommune verlängert Vertrag mit Meta-Verein

Borsdorf

Meta kann im Borsdorfer Jugendhaus weitermachen: Der Gemeinderat gab auf seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Verlängerung des Vertrages mit dem Verein für Familie, Bildung und Soziales, der seit rund einem Jahr den neben dem Feuerwehr-Gerätehaus beheimateten Nachwuchs-Treffpunkt betreut. Und der damit Neuland betreten hat.

„Unser Verein ist schwerpunktmäßig in der Schulbegleitung und der Eingliederungshilfe tätig, das Jugendhaus ist unser einziges Engagement im Bereich der offenen Jugendarbeit“, berichtet Geschäftsführer Alexander Stelzer. Und dankt der Gemeinde für das in seinen Verein gesetzte Vertrauen. „Da Bürgermeisterin Birgit Kaden selbst studierte Sozialpädagogin ist, hat sie einen anderen Blick auf die Jugendarbeit im Allgemeinen und auf das Jugendhaus im Besonderen“, so Stelzer.

Anlaufpunkt für Gymnasiasten

Diesem zufolge gehen mittlerweile Jugendliche der Altersgruppe ab zehn Jahre im Jugendhaus ein und aus. „Wir haben gezielt unsere Öffnungszeiten vorverlegt, um für die Borsdorfer Gymnasiasten als Anlaufpunkt nach der Schule zur Verfügung zu stehen“, so der 43-Jährige. Darüber hinaus arbeite man im Rahmen einer festen Kooperation mit der freien Bildungsstätte zusammen. „Demnächst starten wir mit einem Nachhilfeprojekt, darüber hinaus bieten wir an zwei Tagen pro Woche Sprechstunden an“, so der Meta-Geschäftsführer.

Dieses Angebot sei sehr gut angenommen worden, und man habe es auch über den Lockdown hinweg sowohl für Schüler und Schülerinnen als auch die Elternschaft auf virtuellem Weg fortgeführt. Und auch die potenziellen Jugendhaus-Besucher von morgen haben Stelzer und sein Team mittels einer Kooperation mit dem Borsdorfer Hort im Blick.

Vernetzung mit regionalem Handwerk

Darüber hinaus existiert dem Meta-Geschäftsführer zufolge eine Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe der Diakonie. „Ich halte viel von Netzwerken“, bekennt Stelzer. Entsprechend hat sich dieser auch mit dem regionalen Handwerk vernetzt, um dem Borsdorfer Nachwuchs den Zugang zu Praktika zu erleichtern.

Doch nicht nur an den Strukturen der Jugendarbeit in der Kommune an der B6 hat sich eine Menge verändert, sondern auch im Inneren des Nachwuchs-Treffpunktes in der Leipziger Straße. „Räumlich gibt es zwar noch viel Potenzial, aber wir haben in den vergangenen Monaten viel Inventar über diverse Fördermitteltöpfe anschaffen können“, berichtet Alexander Stelzer.

Projekt „Integration durch Sport“

So fände der Nachwuchs jetzt einen Fitnessraum vor und könne sich unter anderem am Nähen und an Graffiti versuchen. Ein weiteres Projekt, mit dem Meta die Jugendlichen an sich zu binden versucht, trägt den Namen „Integration durch Sport“ und wird vom Kreissportbund tatkräftig unterstützt. Dabei hat der Borsdorfer Nachwuchs jeden Freitagabend die Möglichkeit, sich in der neuen Sporthalle an den diversen Indoor-Sportarten auszuprobieren.

„In diesem Zusammenhang kooperieren wir auch mit dem Sportverein Panitzsch-Borsdorf und versuchen dabei, die Trainer für das Thema Integration zu sensibilisieren“, so der überzeugte Netzwerker Stelzer, dessen Verein auch auf das Förderinstrument „Aufholen nach Corona“ zugegriffen hat. „Im vergangenen Vierteljahr haben wir darüber rund 25 000 Euro akquiriert, die unter anderem in Kochprojekte, Freizeitfahrten und Ferienprogramme geflossen sind.“

Mund abwischen und weitermachen

Doch nicht alles, was Alexander Stelzer und sein Team anpacken, ist von Erfolg gekörnt. So erzählt der Meta-Geschäftsführer von einem verwahrlosten und obdachlosen Teenager, dem der Verein Anfang vergangenen Jahres mit Unterstützung der Kommune eine Bleibe verschafft hatte. „Wir haben ihm danach einen Ein-Euro-Job vermittelt und später eine Ausbildung, die er aber leider abgebrochen hat. Mittlerweile haben wir ihn aus den Augen verloren.“

„Mund abwischen und weitermachen“, lautet Stelzers Motto in Situationen wie dieser. Gleichwohl bleibt ihm zufolge ein solcher Rückschlag in den eigenen Reihen nicht folgenlos. „Das macht schon etwas mit den Mitarbeiterinnen.“

Von Roger Dietze