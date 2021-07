Borsdorfer Pfarrer verabschiedet seine Aushängeschilder in den Ruhestand

Borsdorf

Am 12. und 19. September stehen in den Kirchen von Gerichshain und Panitzsch zwei Personalien im Mittelpunkt. Die Kirchgemeinde Parthenaue-Borsdorf verabschiedet an diesen beiden Tagen im Rahmen zweier Gottesdienste zwei Frauen, die in den vergangenen Jahren maßgeblich das Wirken „hinter den Kulissen“ der Kirchgemeinde geprägt haben - die beiden Verwaltungsangestellten Angelika Mayer und Herma Riedel.

Diese stieß vor 14 Jahren zur Schwesterkirche Panitzsch, jene trat bereits 1999 ihren Dienst in der Schwesterkirche Gerichshain-Althen an und wechselte 2015 nach Borsdorf-Zweenfurth. Dort traf sie fast zeitgleich mit dem neuen Pfarrer Thomas Enge ein, der Anfang 2016 aus der Lausitz nach Borsdorf kam.

Haushaltsplan auf 79 Seiten

Und der in all den Jahren die steigenden Anforderungen des Berufsbildes „Verwaltungsangestellte“ miterlebt hat. „Als ich 1991 in der Lausitz meine Pfarrer-Tätigkeit aufnahm, da passte der Haushaltsplan noch auf eine A 3-Seite. Heute umfasst er in Borsdorf 79 Seiten“, beschreibt Enge die Entwicklung.

Angelika Mayer war für diese Herausforderung immerhin gut gerüstet. Denn die heute 65-Jährige erlernte im kirchlichen Steueramt Leipzig die Kirchenverwaltung „von der Pike auf“, schulte später zur Fotolaborantin um, um dann wieder zu ihren beruflichen Wurzeln in der evangelischen Landeskirche zurückzukehren.

Start mit elektronischer Schreibmaschine

„Die Kassenarbeit gehörte in all den Jahren zu unseren zentralen Aufgabenfeldern, weil der Pfarrer offiziell nichts mit Geld am Hut haben darf“, berichtet Mayer. Ebenso, dass sie bei ihrem Dienstantritt in Gerichshain vor 22 Jahren im Bereich der technischen Gerätschaften eine elektrische Schreibmaschine vorfand.

„Ich habe seitdem nie einen Computerkurs belegt, sondern mir alles Stück für Stück selbst beigebracht“, so die Rentnerin in spe. In deren Verantwortungsbereich lag darüber hinaus die Vorbereitung von Gottesdiensten, die Friedhofspflege und zeitweilig auch die Friedhofsverwaltung.

Mehr als nur ein Job

Tätigkeiten, die Thomas Enge zufolge für beide Kolleginnen über all die Jahre hinweg mehr als nur ein Job gewesen sind. „Ich habe nie erlebt, dass sie auf die Uhr geschaut hätten. Und dies ist eine Tugend, von der die Kirche lebt“, so der Borsdorfer Pfarrer. Dieser bekam kurz vor der Verabschiedung seiner beiden Verwaltungsangestellten ebenfalls ein Lob zu hören.

„Ich habe an ihm seine Verbindlichkeit geschätzt, zudem hat Pfarrer Enge nie an Gesten der Anerkennung gespart“, blickt Herma Riedel (69) auf ihre Zeit im Panitzscher Pfarrhaus zurück. Ebenso wie ihre langjährige Kollegin wird sie von Thomas Enge als „Aushängeschild“ der Kirchgemeinde bezeichnet. Dem Borsdorfer Pfarrer zufolge sind die beiden Frauen für die Menschen in der Kirchgemeinde die ersten Ansprechpartnerinnen gewesen.

Verwaltung auf dem schnellen (Dienst-)Weg

Dem kann Angelika Mayer nur zustimmen. „Wenn ich durchs Dorf gegangen bin, dann habe ich im Kontakt zu und mit den Menschen Dinge sozusagen auf dem Weg erledigt, die zu klären mich am Telefon viel Zeit gekostet hätte“, so die Gerichshainerin, die im dortigen Pfarramt wohnt.

Deren Aufgaben und die von Herma Riedel wird künftig eine neue Kollegin auf einer erweiterten Stelle übernehmen, die ihren Lebensmittelpunkt in Wurzen hat. „Mann muss die Arbeit auf dem Land wollen und zudem die Bereitschaft mitbringen, sich auf die Leute einzulassen“, verdeutlicht Thomas Enge. „Diesbezüglich habe ich auch bei unserer neuen Kollegin ein sehr gutes Gefühl“, so der Borsdorfer Pfarrer.

Von Roger Dietze