Borsdorfer Rewe will wachsen

Borsdorf

Rewe will am Standort Borsdorf wachsen. Doch es gibt noch Diskussionsbedarf zur Verkehrssituation. Der Borsdorfer Gemeinderat verwies die Beschlussvorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes „Einzelhandel nördlich der Otto-von-Guericke-Straße“ im Gewerbegebiet deshalb auf Antrag von Tobias Uhlmann (Bürgerforum) zurück in den Ausschuss.

Auf einer Grundstücksfläche von 7700 Quadratmetern plant Rewe eine Markterweiterung auf eine maximale Verkaufsfläche von 1980 Quadratmetern. Weitere Planungsziele sind die Errichtung der erforderlichen Stellplätze, die Anpassung der vorhandenen Erschließung und die Begrünung der Freiflächen. Vorgesehen ist, einen so genannten städtebaulichen Vertrag mit dem Investor abzuschließen, der die Gemeinde von den Planungskosten freistellt.

Gewerbegebiet noch nicht voll ausgelastet

Insgesamt erstreckt sich das Gewerbegebiet im Eck von Bundesstraße 6 und der Panitzscher Straße über 24,7 Hektar, von denen 4,5 Hektar noch verfügbar sind. Einen großen Teil des 1991 erschlossenen Gebietes nimmt ein Solarfeld ein, an der Panitzscher Straße haben sich neben Rewe unter anderen ein Lebensmitteldiscounter und eine Tierklinik angesiedelt, seit zwei Jahren ist Igefa, Fachgroßhandel für Reinigung und Hygiene, im Gewerbegebiet ansässig. Erschlossen wird das Areal über die Guerickestraße, die auf die Panitzscher Straße mündet, etwa 80 Meter vor der Kreuzung mit der B 6. Weiterer Verkehr strömt auf die Panitzscher Straße durch den gegenüber dem Gewerbegebiet in Planung befindlichen Aldi und ein daneben angedachtes Wohngebiet.

Uhlmann fordert Weitsicht

Uhlmann äußerte die Vermutung, dass im Gewerbegebiet irgendwann einmal neue Firmenansiedlungen die Solaranlagen verdrängen werden. „Damit steigt das Verkehrsaufkommen, und der Kreuzung kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu“, meinte er und forderte – auch angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde gerade an einem Zukunftskonzept arbeitet –, hier „mit Weitsicht“ zu agieren und zum Beispiel Flächen für eine Rechtsabbiegespur in Richtung Wurzen zu reservieren.

Die Sache mit dem Solarpark bezeichnete Ilko Martin (Freie Wählergemeinschaft) als spekulativ. Und selbst wenn weitere Ansiedlungen hinzukämen, sei „die Kreuzung so berechnet, dass sie für das Gewerbegebiet funktioniert“, sagte er. Für die Zurückweisung der Beschlussvorlage in den Ausschuss sah er deshalb keinen Grund. „Wir sollten, wenn notwendig, lieber auf die konkrete Planung einwirken.“

Im Spannungsfeld von zwei stark frequentierten Straßen

Die Mehrheit der Gemeinderäte teilte aber offenbar Uhlmanns Bedenken. Auch Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) bezeichnete den Bereich als „Spannungsfeld“. Er liege direkt an zwei stark frequentierten Straßen, auf denen sich auch das Baugeschehen in Nachbarkommunen widerspiegele. „Das wird in Zukunft für uns zur Belastung.“ Deshalb hielt sie ein nochmaliges Nachdenken durchaus für angebracht, wolle man keinen Verkehrskollaps provozieren.

Von Ines Alekowa