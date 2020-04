Borsdorfer Sonderschau mit bewegten Bildern entsteht im Homeoffice

Borsdorf

Zusammenbruch und Neuanfang: Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Doch wie erlebten die Menschen in Borsdorf das Jahr 1945? Der Heimatverein für Borsdorf will dieser Frage in einer Sonderausstellung nachgehen. Den Einmarsch der Amerikaner am 17. April 1945 zum Anlass nehmend, sollte diese am 19. April eröffnet werden. Das Vorhaben muss nun aufgrund der Corona-Krise verschoben werden, das Heimatmuseum ist für den Besucherverkehr geschlossen.

Natürlich findet das Kriegsende bereits Erwähnung in der Dauerausstellung im Museum, aber es ist das erste Mal, das ihm eine Sonderschau gewidmet wird. „Ich denke, das Thema wird viele interessieren“, sagt Museumsleiter Lorenz Uhlmann. „Vor allem Menschen, die oder deren Eltern das Kriegsende noch selbst erlebt haben, sei es als Borsdorfer oder als Flüchtlinge.“

Bewegte Bilder vom Einmarsch der Amerikaner

Der Verein hat viel historisches Material zusammengetragen – Fotos, zahlreiche Schriftstücke, Aussagen von teils inzwischen schon verstorbenen Zeitzeugen. „Wir haben sogar bewegte Bilder vom Einmarsch der Amerikaner“, macht Uhlmann neugierig und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Welcher andere Ort von der Größe Borsdorfs kann da mithalten?“ Die Aufnahmen stammen von einem amerikanischen Kamerateam, das damals die 69. Infanteriedivision begleitet hat, welche mit der Besetzung Borsdorfs den Ring um Leipzig schloss. Der Film dokumentiert unter anderem den Kampf ums Völkerschlachtdenkmal, die Befreiung des KZ Abtnaundorf und den berühmten Handschlag zwischen Amerikanern und Russen am 25. April bei Torgau. „Und er enthält auch zwölf Sekunden zu Borsdorf“, betont Uhlmann. Die kurze Sequenz zeigt, wie die Amerikaner auf der damaligen Reichsstraße 6 in Höhe der ehemaligen Tankstelle in den Ort einmarschieren. „ Borsdorf ist an den in den 1990er-Jahren abgerissenen Naumannschen Häusern eindeutig identifizierbar“, erklärt er. Wie der Filmausschnitt allerdings ins Museum gekommen ist, kann Uhlmann heute nicht mehr nachvollziehen.

Heimatfreunde arbeiten im Homeoffice

Als weitere „hochinteressante Sache“ bezeichnet Uhlmann auch die vielen Fotos über den Aufenthalt der Amerikaner in Borsdorf. Die hatte seinerzeit Charles W. Ray, Sergeant der B-Kompanie des 777. Tank Batallions, aufgenommen; in den 1990ern besuchte dessen Sohn Borsdorf und stellte sie den Ortshistorikern zur Verfügung.

Sieben Heimatfreunde arbeiten das Material zur Zeit im „Homeoffice“ auf und beleuchten dabei verschiedene Themen. Die Sonderschau befasst sich unter anderem mit den über 600 in Borsdorf untergebrachten Zwangsarbeitern, mit dem Einsammeln der Waffen, der Verhaftung von Borsdorfern durch die Russen, den Requirierungen. „Wir können zum Beispiel belegen, dass es in Borsdorf keine Übergriffe durch Russen gegeben hat“, sagt Uhlmann, der zur amerikanischen und ab 1. Juli 1945 russischen Besatzung forscht. Widergespiegelt werden aber auch Bodenreform und die Rückkehr ins normale Leben.

Verein sucht weitere Zeitzeugen

„Wir hoffen natürlich, die Ausstellung irgendwann zeigen zu können“, sagt der Museumschef. Durch die Arbeitsteilung sei man in der Lage, die Mosaiksteine sofort zusammenzufügen. Sie als virtuellen Rundgang auf der neu gestalteten Homepage des Vereins zugänglich zu machen, so wie es im Moment das ein oder andere große Museum handhabt, ist für Uhlmann keine Option. „Wir möchten die Besucher schon gern persönlich begrüßen“, sagt er. Denn trotz des umfangreichen Archivs und der akribischen Aufarbeitung könne man nicht alles wissen, verweist Uhlmann auf das Beispiel der jüngsten, mit über 200 Besuchern sehr erfolgreiche Sonderschau zum „Kaffeebaum“. „Da erzählten Besucher uns noch unbekannte Anekdoten, wiesen uns auch Fehler nach.“

Und auch zum Thema Kriegsende, davon sind Uhlmann und seine Mitstreiter überzeugt, schlummert noch einiges im Gedächtnis von Zeitzeugen. Er bittet deshalb ältere Menschen aus den Ortsteilen Borsdorf, Zweenfurth, Panitzsch oder Cunnersdorf, mit dem Verein Kontakt aufzunehmen und zu schildern, wie sie den Einmarsch der Amerikaner am 17. April 1945 und das Kriegsende vor 75 Jahren erlebt haben.

Kontakt: Telefon: 034291/22912, E-Mail: info@heimatverein-borsdorf.de, aktuelle Informationen: www.heimatverein-borsdorf.de

