Borsdorfer Tankstellen-Museum wird 15 Jahre alt

Borsdorf

„Du hast eine Macke!“ Diesen Spruch hat Frank Altner in der Vergangenheit ein ums andere Mal zu hören bekommen. Was den heute 62-Jährigen nicht davon abgehalten hat, seinen großen Traum zu erfüllen. Das Ergebnis ist seit mittlerweile 15 Jahren vis-à-vis des Borsdorfer Bahnhofes zu besichtigen: Das Tankstellen-Museum, das am 29. Juli 2006 erstmals seine Türen im Güterschuppen öffnete.

30 Jahre Sammeltätigkeit

Ein Museum, das es in dieser Form in Deutschland kein zweites Mal gibt und in dem Frank Altner seine über fast 30 Jahre hinweg zusammengetragenen Schätze rund um die motorisierte Mobilität im Allgemeinen und das Thema Tanken im Besonderen untergebracht hat.

Dabei mag man es in Anbetracht der prall gefüllten Räume in dem um 1860 erbauten Güterschuppen kaum glauben, wenn der Borsdorfer „Museumsdirektor“ davon spricht, er habe leider zu spät mit dem Sammeln begonnen. „Mittlerweile sind Vorkriegs-Zapfsäulen ebenso rar wie teuer“, so Altner, der sich auch für die regionale Eisenbahngeschichte interessiert.

Zog in den vergangenen 15 Jahren Tausende Besucher an: Das Borsdorfer Tankstellen-Museum. Quelle: privat

Dünne Quellenlage

Was nur logisch ist, wäre doch sein Museum nicht existent, wenn nicht zwischen 1838 und 1842 die älteste deutsche Ferneisenbahnlinie zwischen Leipzig und Dresden und mit ihr der Borsdorfer Haltepunkt erbaut worden wäre.

Und natürlich hat sich Frank Altner, der beruflich als Verkaufsleiter eines großen Mineralölkonzerns unterwegs ist, auch mit der Geschichte der Immobile intensiver auseinander gesetzt. „Eine Baugenehmigung für das Gebäude habe ich nicht gefunden. Lediglich im Staatsarchiv Merseburg sind aus dem Jahr 1889 datierende Pläne des Güterschuppens einsehbar“, so Altner, der diesen 2005 der Deutschen Bahn AG abkaufte.

Tausende Besucher

Und der anschließend zügig dafür sorgte, dass wieder Leben in ihm Einzug hielt. „In den vergangenen Jahren habe ich Tausende Besucherinnen und Besucher in ihm begrüßt“, erzählt Frank Altner, dessen Sommerfeste sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus eines großen Zuspruchs erfreuten.

Dass auch das Museums-Publikum bunt gemischt daherkommt, hat nicht unmaßgeblich damit zu tun, dass sich Altner von seinem eigentlichen Steckenpferd Tanktechnik löste und das „museale Angebot“ familientauglicher gestaltete.

Minol-Tankstelle als neue Attraktion

„Mir wurde schnell klar, dass die Tanktechnik zu speziell und für viele Besucher entsprechend langweilig sein würde. Deshalb habe ich das Gebäude um einen Rittersaal, ein Kaminzimmer, eine historische Küche sowie um eine Fahrradgarage erweitert“, berichtet der Museumsdirektor.

Dieser kann sich mit seinem Projekt des Wohlwollens der Gemeinde sicher sein. „Mit dem vorjährigen Ausbau der Güterladestraße hat sich das Umfeld des Museums wesentlich verbessert und ist deutlich attraktiver geworden“, findet Altner lobende Worte.

Und auch er selbst ist während des Lockdowns nicht untätig geblieben. Als neue Attraktion schmückt das Außengelände des Museums nun eine Minol-Tankstelle im alten Design. „An dieser kann man immerhin fiktiv tanken“, bemerkt Altner augenzwinkernd.

Weitere Informationen über das private Museum sind auf der neuen Internetseite www.TM-Museum.de zu finden

Eine Minol-Tankstelle ist die neue Attraktion im Außenbereich des Borsdorfer Tankstellen-Museums. Quelle: privat

Von Roger Dietze