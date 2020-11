Borsdorfer Verein macht sich für Kinder stark

Borsdorf

Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Von wegen: Dem neuen Betreiber des Borsdorfer Jugendhauses wird genau auf die Finger geschaut: „Wir haben den Vertrag zunächst auf ein Jahr befristet“, sagt Bürgermeisterin Birgit Kaden. Sie hofft, dass die Leute vom ortsansässigen Verein Meta die richtigen Partner sind. Auch der Gemeinderat sprach sich für Meta aus. Man erwarte frischen Wind im Klub, heißt es im Rathaus.

Maximilian Lasch, einer von drei Jugendhaus-Leitern, weiß um die hohen Erwartungen. Er kennt aber auch die Vorurteile der Borsdorfer dem Klub gegenüber: Dort hielten sich Säufer auf. Und: Es würden Drogen konsumiert. „Das geht so weit, dass Eltern ihren Kindern verbieten, zu uns in die Leipziger Straße zu kommen.“ Keine perfekten Startbedingungen für die Neuen. Doch die empfinden den miesen Ruf eher als Ansporn.

Schinken, Pizza, Kräuter – alles aus einer Hand

Der 28-jährige Max schmiedet schon Pläne: „Unser Chef ist Jäger. Er hat zwei Wildschweine geschossen. In der nächsten Woche bringt er das Fleisch mit. So kann sich pünktlich vorm Fest jeder seinen eigenen Schinken räuchern.“ Kollege Marko Heinrich will mit den jungen Leuten ein Hochbeet bauen. Dort wachsen dann Küchenkräuter für die im hauseigenen Ofen gebackene Pizza. Auch ein Vogelhäuschen soll gezimmert werden.

Robert Geg ist 21. Er studiert Sozialpädagogik und macht im Borsdorfer Jugendhaus sein Praxissemester. „Eine Skateranlage auf der ehemaligen Trabrennbahn in Panitzsch – ja, das wär’s!“ Die Idee gebe es zwar schon lange, tatsächlich aber sei nie etwas daraus geworden. Im Gegenteil: Dort werde ständig randaliert. „Mit der Gemeinde und den Jugendlichen wollen wir das Projekt unbedingt wieder anschieben.“

Mit Nachhilfestunden hatte alles begonnen

Robert paukt tagsüber an der Uni und ist fast täglich ab 16 Uhr im Klub. In einem Dreivierteljahr sei er mit dem Studium fertig und werde dann wohl hauptamtlich bei Meta einsteigen. „Von der fünften bis zur zwölften Klasse hatte ich Mathe-Nachhilfe bei meinem heutigen Chef. Ist doch verrückt, oder?“ Der Chef, das ist Alexander Stelzer. Der 42-jährige Borsdorfer Familienvater erinnert sich noch gut an die eigene Studentenzeit.

Seine Frau Dorothea studierte auf Lehramt, er Sozialpädagogik. In ihrer Freizeit gaben sie Nachhilfestunden. Sie eher in den Sprachen, er in Mathematik. Mal bei den Schülern zu Hause, mal in der eigenen guten Stube. Das Angebot sprach sich herum und schließlich war die Nachfrage so groß, dass sie es alleine nicht mehr schafften und unter Kommilitonen um Verstärkung warben.

Kinder aus sozial benachteiligten Familien

Aus der Hand voll Studenten, die seit 2003 in und um Borsdorf die Nachhilfe organisierten, gründete sich 2007 der Verein Meta und ist inzwischen eine Art mittelständisches Unternehmen mit 100 Festangestellten geworden. Geschäftsführer Stelzer: „Meta steht für die Erziehung, Förderung und Unterstützung junger Menschen sowie deren uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft.“

Sehr bald hätten die Studenten von einst festgestellt, dass einige der ihnen anvertrauten Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern stammten. Dadurch sei ihr Engagement weit über die klassische Nachhilfe hinaus gegangen. „Wenn ein frustriertes Kind von Lehrern getadelt, von Eltern beschimpft und von Mitschülern gehänselt wird, muss jemand da sein, der hilft. Dieser jemand wollen wir sein“, sagt Stelzer.

Engagement für autistischen Jungen

Pädagogen und Psychologen, Erzieher und Lehrer, aber auch Seiteneinsteiger wie Polizisten betreuen in den Landkreisen Leipzig, Nordsachsen und Mittelsachsen sowie in der Stadt Leipzig etwa 150 Schüler. Nicht ohne Stolz berichtet Stelzer von einem autistischen Jungen, den der Verein von der zweiten bis zur zehnten Klasse begleitete: „Man wollte ihn schon auf die Förderschule schicken. Wir sahen das anders und kümmerten uns.“

Das Jugendhaus Borsdorf befindet sich in der Leipziger Straße 6. Geöffnet ist es dienstags bis donnerstags von 16 bis 21 Uhr sowie freitags und sonnabends von 16 bis 22 Uhr. Der Besuch des Hauses ist für die Kinder und Jugendlichen kostenfrei.

Mittlerweile mache der Junge seine Lehre. Ein Erfolg für alle Beteiligten, findet der Mann vom Verein: „Lehrer und Mitschüler zu befähigen, mit Kindern umzugehen, die anders ticken, das ist unser Job.“ Meta arbeite aber auch mit jungen Erwachsenen, die ihr Leben nicht im Griff hätten: „Nehmen Sie eine 18-jährige Mutter mit Suchtproblem. Zwei ihrer Kinder sind im Heim, das dritte robbt unbeaufsichtigt im Schmutz.“

Ferienspiele für geistig behinderte Kinder

Komme dann noch die Schwellenangst vor Behörden hinzu, drohe gar Obdachlosigkeit, sollte das Amt die Leistungen kürzen, sagt Stelzer. „In solchen Fällen helfen wir bei der Beantragung von Hartz-IV und tun alles, damit die Familie zusammen bleibt, wieder zusammen kommt.“ Seit neuestem veranstalten die Borsdorfer auch die Ferienspiele für geistig behinderte Kinder in Borna, Grimma und Wurzen.

Pizzabacken gehört zum Ferienangebot, für das der Meta-Verein in dieser Woche in der Bornaer Robinienhofschule sorgt. Quelle: Nikos Natsidis

Meta arbeite im Bereich der Schulbegleitung und Eingliederungshilfe für geistig behinderte Kinder, informiert Brigitte Laux vom Landratsamt: „Der Verein hat sich auf diese Arbeit spezialisiert und ist dort ein starker Träger, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben.“ Auch Christian Kamprad, Geschäftsführer vom Bildungs- und Sozialwerk, lobt: „Im Landkreis gibt es eine AG Freie Träger, in der auch Meta Mitglied ist. Die Zusammenarbeit stimmt.“

Jugendliche sollen mitreden dürfen

Auch Andreas Rauhut vom Kinder- und Jugendring kooperiert mit dem Verein. Es habe ein erstes Gespräch mit Herrn Stelzer gegeben. Dieser möchte in Borsdorf ein Jugendparlament ins Leben rufen: „Diesen Prozess unterstützen wir“, so Rauhut. Derweil brüht sich Chris in der Küche des Borsdorfer Jugendhauses eine Tasse Tee. Julian posiert vor der spiegelnden Selfiewand. Max sitzt im Rollstuhl. Dominic spielt Billard.

Die 20-jährige Celine Kaniuth kommt regelmäßig aus Panitzsch in den Klub. Sie will den Neuanfang aktiv mitgestalten. Im Schnitt werde das Haus von 15 Mädchen und Jungen besucht. Langweilig wird es nie. Zuletzt gab es eine Projektwoche zu Hate Speech, Cyber-Mobbing und Spielsucht. Maximilian Lasch: „Wir wollen möglichst viele Jugendliche in Borsdorf, Panitzsch, Zweenfurth und Cunnersdorf begeistern.“

