Borsdorfer wollen Aldi auf grüner Wiese verhindern

Borsdorf/Panitzsch

„Keine weiteren Flächenversiegelungen in Borsdorf!“ So lautet die Forderung der Borsdorfer Bürgerinitiative (BI), die zu einer Demonstration am Montag vor der Panitzscher Grundschule aufgerufen hatte. Anlass war der in der Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stehende Bebauungsplan „nördliche Erweiterung/Abrundung Ortslage Borsdorf“ zur Errichtung eines Aldi-Einkaufsmarktes auf dem Feld links am Ortsausgang in Richtung Panitzsch, im Landschaftsschutzgebiet.

Bürgerinitiative kritisiert Flächenversiegelung

Der Panitzscher Gerd Fritzsche hatte die BI zusammen mit seiner Frau Gisela und Gemeinderat Baldur Blume ( AfD) gegründet. „Wir appellieren an die Grundeigentümer, ihre Flächen nicht mehr für Betonierungsmaßnahmen zu verkaufen und fordern die Kommunalpolitiker nicht nur in Borsdorf auf, nicht wieder und wieder Boden, Natur und Landwirtschaft für vermeintlich alternativlose Wachstumsprojekte zu opfern“, so Fritzsche. Er verwies auf eine aktuelle Initiative des sächsischen Umweltministers zur Senkung des Flächenverbrauchs. „Wo sollte man damit anfangen, wenn nicht vor Ort?“, fragte er in die Runde.

Anzeige

Die allerdings war mit einem halben Dutzend Teilnehmern überschaubar. Seitens der Bürgervertreter hörte sich allein Birgit Kilian ( SPD) die Argumente an, obwohl, wie Fritzsche anmerkte, alle Parteien das Thema Ökologie im Programm hätten. Er führte weitere Gründe gegen den Markt an. „Niemand in Borsdorf hat geklagt, er wäre unterversorgt“, sagte er mit Blick auf Penny, Netto und Rewe – alle an der Panitzscher Straße. Und er äußerte die Vermutung, dass mit Realisierung des Marktes der Aldi im sechs Kilometer entfernten Machern schließen und mehrere Hundert Quadratmeter versiegelte Fläche zurücklassen werde. „Das ist ökologischer und volkswirtschaftlicher Unsinn“, so sein Fazit. Dem stimmte Beate Arndt, eine der Zuhörerinnen, zu, „zumal nie eine versiegelte Fläche zurückgebaut wird“. Eberhard Fischer versuchte es mit Humor: „Für eine 186. Biersorte brauche ich eben einen vierten Markt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Auf an der Straße platzierten Kisten informierte die Bürgerinitiative über ihr Anliegen. Quelle: Ines Alekowa

Erläuterung bleibt aus

Im Gemeinderat stand das Aldi-Bauvorhaben ganz oben auf der Beschlussliste. Wer von den – Corona-bedingt – 20 zugelassenen Gästen sich eine Erläuterung der Eckpunkte des Planvorentwurfs durch die Verwaltung versprochen hatte, wurde enttäuscht. In der Diskussion ging es allein um die Frage, ob man erstens noch einen Markt und zweitens an dieser Stelle haben möchte. Dabei teilte sich der Rat in zwei Lager.

In wessen Interesse liegt eine Ansiedlung?

Blume brachte die Kritik von der Straße mit und ergänzte sie um die Frage: „Wer gibt uns die Garantie, dass Aldi in fünf Jahren nicht auch bei uns zumacht?“ Außerdem verwies er auf das Aldi-Zentrallager Beucha, sodass zum Kundenverkehr auch noch Lieferverkehr durch Borsdorf samt Feinstaub und Lärm käme. Auch Tobias Uhlmann findet die derzeitige Einkaufssituation „absolut zufriedenstellend“. „In wessen Interesse liegt die Ansiedlung von Aldi also wirklich?“, fragte Rudolf Rübsamen, ebenfalls Bürger für die Gemeinde Borsdorf, und fand die Antwort in den Umsätzen durch Kunden von außerhalb. Schaue man zu Rewe, seien das deutlich mehr als die von Aldi angenommenen 15 Prozent. „Das heißt, es geht um Verdrängung und nicht darum, den Borsdorfern etwas Gutes zu tun.“

CDU will Aldi keine Steine in den Weg legen

Die CDU dagegen gab sich wirtschaftsfreundlich. „Ich sehe keinen Grund, in die wirtschaftliche Tätigkeit anderer einzugreifen“, stellte Arne Rodloff klar und fügte hinzu: „Ich muss doch nicht Rewe die Einkünfte sichern.“ Vor allem aber sei das nebenan geplante Wohngebiet nur in Zusammenhang mit Aldi zu sehen, weil beide sich eine neue Erschließungsstraße teilen sollen. „Im Sinne junger Familien bin ich deshalb sehr für den Markt.“ Katharina Wagner ( CDU) befürchtete in einem Rückzieher zudem ein negatives Signal für zukünftige Gewerbeansiedlungen. „Zulassen und mitarbeiten“, plädierte sie stattdessen dafür, mit Aldi eine Versorgung auch der Ortsteile auszuloten. Schützenhilfe erhielten die Christdemokraten von den Freien Wählern. Karsten Fuhrig erinnerte, dass mit dem geplanten Wohngebiet an der alten Kunstlederfabrik weitere Einkaufsmöglichkeiten benötigt würden.

Markt in Machern nicht zukunftsfähig

Den Konsens suchte Birgit Kilian: „Wir alle wollen die Gemeinde entwickeln. Aber es nutzt älteren Menschen nichts, alle Märkte in Borsdorf zu konzentrieren.“ Lieber kleinere Läden in den Ortsteilen zu fördern war ein Ansatz, den auch Bürgermeisterin Birgit Kaden ( CDU) teilte.

Der Aldi-Vertreter Torsten Spaller bedauerte die Diskussion contra Aldi. Man habe sich schon einmal geeinigt, das Projekt zusammen umzusetzen, erinnerte er an Ratsbeschlüsse 2018 und 2020. Mit einem klaren Ja oder Nein, ob der Markt in Machern in der Folge schließt, hielt er sich zurück. Allerdings habe man „leider festgestellt, dass er nicht zukunftsfähig ist“, sagte er. Auch eine größere Investition in eine Erweiterung habe „keinen positiven Effekt gebracht“.

Bürgerinitiative kündigt Widerspruch an

Am Ende billigte der Rat mit acht Ja- und sechs Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen den Vorentwurf. Ebenfalls mehrheitlich passierte der Vorentwurf zur für die Baupläne erforderlichen Änderung des Flächennutzungsplanes. Neben den Trägern öffentlicher Belange haben die Borsdorfer nun die Möglichkeit, die Pläne einzusehen und dazu Stellung zu nehmen.

„Das werden wir als Bürgerinitiative tun“, kündigte Fritzsche Widerspruch an. Um diesem Gewicht zu verleihen, werde er für die „Borsdorfer Erklärung zum Bodenschutz“ Unterschriften sammeln. Außerdem gebe es noch die Möglichkeit des Bürgerbegehrens und als letzte Stufe die Klage vor dem Verwaltungsgericht. „Die kriegen hier in den nächsten drei Jahren keinen Fuß auf die Erde“, gab sich Fritzsche kämpferisch.

Lesen Sie auch

Von Ines Alekowa