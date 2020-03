Borsdorfs neue Bürgermeisterin als Krisenmanagerin gefordert

Borsdorf

Glückwünsche für die neu gewählte Borsdorfer Bürgermeisterin am Montagmorgen in Panitzsch, wo Birgit Kaden noch für zwei Monate Chefin in der Kita ist. „Kollegen wie Eltern, die mich schon im Wahlkampf als Multiplikatoren unterstützten, haben sehr positiv reagiert, auch wenn sich die Leitungssituation mit meinem Weggang ändert“, sagt Kaden.

Kaden hatte die Bürgermeisterwahl von Borsdorf am Sonntag mit mehr als 88 Prozent der Stimmen überlegen gewonnen. Aber wegen der aktuellen Coronakrise hatte sie eine Wahlparty abgesagt.

Auch am Tag nach dem Wahlsieg ist sie als Krisenmanagerin gefragt – in der Panitzscher Kita wurden am Montag Dienstpläne an eine Notfallbetreuung angepasst. „Wir wissen, was die Eltern beruflich machen und wer deshalb betroffen sein könnte.“ Kaden will die durch einen Notbetrieb der Kita entstehenden zeitlichen Freiräume aber auch nutzen, sich schon jetzt in der Gemeindeverwaltung zu orientieren. „Bürgermeister Martin hat mir angeboten, ich könne jederzeit kommen“, berichtet sie.

Kaden setzt auf Kommunikation und Kooperation

Schon jetzt hat sie eine klare Vorstellung davon, wie ihr Start im Rathaus aussehen soll. Kaden setzt dabei stark auf Kommunikation und Kooperation. „Zuerst möchte ich mit jedem Kollegen in der Verwaltung sprechen – wo sieht er sich gut eingesetzt, wo Änderungsbedarf. Dann soll in einer Klausurtagung mit Gemeindeverwaltung und -rat definiert werden: Wo wollen wir als Gemeinde hin?“ Und schließlich will die künftige Bürgermeisterin für mehr Beteiligung einen Jugend- und einen Seniorenbeirat installieren. „Denn Jugend und Senioren waren im Wahlkampf ein großes Thema“, sagt Kaden. „Wir müssen zum Beispiel darauf hinwirken, dass in den neu entstehenden Wohnungen in der alten Kunstlederfabrik auch altersgerechte Wohnungen und Wohnungen für Familien vorgesehen werden.“ Außerdem kann sich Kaden eine Seniorenwerkstatt vorstellen, wo gegenseitiges Lernen stattfindet. „Wir haben viele rüstige Senioren, die eine sinnvolle Beschäftigung brauchen und ihr Wissen an die Jüngeren weitergeben könnten, während diese zum Beispiel Hilfestellung im Umgang mit dem Computer geben könnten“, beschreibt Kaden einen Punkt aus ihrem umfangreichen Wahlprogramm.

Infrastrukturverbesserungen ganz oben auf Agenda

Schon im Wahlkampf hatte sie immer wieder betont, dass dieses keineswegs abgeschlossen sei. Trotzdem habe sie nur wenig nachjustieren müssen, zieht sie eine erste Bilanz aus Wahlkampfveranstaltungen und Bürgergesprächen. „Borsdorfer Bürger haben der Verwaltung zwar gute Arbeit bescheinigt, aber trotzdem einige Wünsche geäußert. Es ging schwerpunktmäßig immer um die gleichen Themen: um Defizite im Öffentlichen Personennahverkehr, die Einrichtung einer weiterführenden Schule, fehlende Radwege – also vor allem um infrastrukturelle Dinge“, sagt Kaden. Oder auch um die Frage, wie kann man das Thema Energiespardorf angehen kann. „Alle reden übers Energiesparen, aber keiner tut etwas.“ Diese Punkte stehen nun auch ganz oben auf ihrer Agenda.

Von Ines Alekowa