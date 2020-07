Borsdorf

Es muss ein großer Schreck für Mensch und Tier gewesen sein – am Sonntagabend gerieten auf einem Reiterhof in Borsdorf einige Holzbauten in Brand. Wie die Polizei mitteilte, verbrannten dabei Futterkammer, Heulager, Sattelkammer sowie sämtliche Gegenstände darin. Auch ein PKW wurde durch die Flammen beschädigt. Tiere wurden zum Glück nicht verletzt.

Ursache des Feuers nicht bekannt

Die genaue Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt, auch die Ursache des Brandes ist noch unklar. Ein Brandursachenermittler wird den Einsatzort am Montag untersuchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz