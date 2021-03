Brand in Beucha: Feuerwehr wird ins Nachbardorf geschickt

Stell dir vor, es brennt in Beucha – und die Feuerwehr rast nach Steinbach. Ein Irrtum, der Leben kosten kann. Nach dem Löscheinsatz an einem Carport bleiben Fragezeichen. Schickt die Rettungsleitstelle die Feuerwehr falsch?

