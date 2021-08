Brandis: 29-Jähriger fährt mit zwei Promille in den Straßengraben

Leipzig

Mit 2,02 Promille Atemalkohol ist ein 29-Jähriger am Dienstag mit dem Auto im zu Brandis gehörenden Polenz in den Straßengraben gefahren.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte. Demnach wollte der Mann am Abend vom rechten Fahrbahnrand rückwärts in die Straßenmitte fahren. Dabei ist er zu weit gefahren und landete im Straßengraben. Die Polizei ordnete nach dem Atemalkoholtest eine Blutentnahme an und nahm den Führerschein des Mannes in Verwahrung.

Von RND/dpa