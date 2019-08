Brandis

Bei einem Unfall im Brandiser Ortsteil Beucha ist am Montagmorgen ein zehnjähriges Mädchen von einem Auto angefahren worden. Sie wurde leicht verletzt.

Gegen 7.25 Uhr befuhr ein 60-jähriger Opel-Fahrer die Brandiser Straße. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Fahrer mit seinem weißen Opel Astra Kombi auf die Gegenfahrbahn und auf den Fußweg. Im Bereich einer Haltestelle stieß der Fahrer zuerst gegen einen Haltestellenmast und beschädigte dabei den Mast sowie einen Scheinwerfer und den rechten Rückspiegel seines Wagens.

Dort erfasste der Wagen auch das 10-jährige Mädchen, das an der Haltestelle, mit anderen Kindern auf den Bus gewartet hatte. Das Mädchen erlitt leichte Prellungen und Schürfwunden an einem Bein. Der 60-Jährige fuhr indes weiter – 200 Meter weiter auf dem Gehweg, bevor er wieder auf die Straße fand. Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte die Polizei den Unfallfahrer später in einer Firma antreffen und mit dem Geschehen konfrontieren.

Der 60-Jährige war vollkommen perplex und erklärte, dass er sich nicht an den Unfall erinnern könne. Er glaubte, dass ihn ein anderes Fahrzeug gestreift hätte. Das Mädchen wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte das aber rasch wieder verlassen. Dem 60-Jährigen wurde der Führerschein entzogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

