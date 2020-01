Brandis

Ein 65-jähriger Fahrer eines Toyotas wollte am Dienstagmittag von der Wurzener Straße in Brandis nach links in die Braustraße abbiegen. Dabei übersah er eine 60-jährige Fahrradfahrerin, die vom Fußweg die Straße in gleicher Richtung überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin stürzte und sich verletzte.

60-Jährige ins Krankenhaus gefahren

Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den Fahrer des Toyotas wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Von LVZ/gap