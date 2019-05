Brandis

Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin eines Fiat war am Mittwochnachmittag auf der Kleinsteinberger Straße unterwegs. An der Einmündung Siedlung West beachtete ein 12-jähriger Fahrradfahrer die Vorfahrt des Autos nicht und beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Junge verletzte sich schwer und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An Pkw und Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Gegen die 53-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ/gap