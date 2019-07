Wurzen Unfall - Brandis: Polo durchquert Kreisverkehr diagonal Ein VW Polo ist am Dienstagmittag auf den innenliegenden Hügel eines Kreisverkehres in Brandis gelandet. Die Fahrerin hatte vermutlich zu viel Tempo drauf und von der kreisrunden Fahrbahn abgekommen.

Unorthodoxe Fahrweise: Ein VW Polo ist am Dienstagmittag in Brandis mitten in einem Kreisverkehr gelandet. Das Fahrzeug hatte vermutlich zu hohe Geschwindigkeit, war von der kreisrunden Fahrbahn abgekommen und auf dem Hügel zum Stehen gekommen. Quelle: Frank Schmidt