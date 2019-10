Brandis

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei in Brandis alarmiert, weil sich Leitpfosten nicht mehr an Ort und Stelle befanden. Es stellte sich heraus, dass auf der Strecke Richtung Zeititz 65 Pfosten aus der Verankerung herausgerissen wurden. Die Täter sind noch unbekannt. Das Straßenbauamt Wurzen wurde umgehend verständigt.

Polizei sucht Zeugen in Brandis

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in Grimma, Telefon 03437 708925 100 zu melden.

Von LVZ/gap