Brandis: Rettungseinsatz wurde von Lieferfirma ausgelöst

Brandis

Die chemische Substanz, die am Freitag der vergangenen Woche im Brandiser Altenpflegeheim in der Bergstraße zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Brandis, Polenz und Beucha und des Gefahrgutzuges Nord führte, war nicht in der Einrichtung gelagert. Darüber informiert der Träger des Heimes, die Muldentalkliniken.

Sprecherin Beatrix Hundt zufolge ist bei dem Vorfall eine ätzende Substanz aus einem Speditionsfahrzeug ausgetreten und habe für die Einrichtung angelieferte Ware beschädigt. Beim Auspacken sei ein Mitarbeiter leicht verletzt worden. „Er begab sich umgehend in ärztliche Behandlung und wurde versorgt“, so die Brandiser Heimleiterin Janet Würfel.„Die Mitarbeiterinnen der Einrichtung haben in jener Situation richtig und schnell reagiert, indem sie einen Feuerwehr-Notruf abgesetzt haben“, bekräftigt Hundt. Bei der angelieferten Ware habe es sich um Papierhandtücher gehandelt.

Von lvz