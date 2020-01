Brandis

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in den AWO-Jugendtreff am Zeititzer Weg eingebrochen. Die Täter zerschlugen dazu eine Fensterscheibe und stahlen eine Spielkonsole ( Playstation 4), zwei dazugehörige Controller sowie ein Spiel. Sachschaden: 500 Euro. Nun ermittelt die Kripo wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

Von lvz